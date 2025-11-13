Language
    हरियाणा के मौसम पर बड़ा अपडेट, नारनौल की रात सबसे ठंडी; 7 डिग्री तक पहुंचा तापमान

    By Amit Dhawan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:24 AM (IST)

    हरियाणा में रातें ठंडी होने लगी हैं, नारनौल में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है। 18 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिससे सुबह और शाम को ठंड महसूस होगी। दिन के तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, लेकिन रातें ठंडी रहेंगी।

    जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में रातें ठंडी होने लगी हैं। बुधवार को नारनौल का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री तक पहुंच गया। मंगलवार की रात सबसे ठंडी रही। इसी प्रकार रात के तापमान में हल्का उछाल हुआ है। हिसार का रात का तापमान 9.1 और करनाल का 8.8 तक पहुंच गया।

    वहीं, आने वाले दिनों में अभी रातें ठंडी होनी होने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से रात के तापमान में गिरावट की संभावना व्यक्त की है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 18 नवंबर तक खुश्क रहने की संभावना है।

    इस दौरान उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने की संभावना है, जिससे सुबह व शाम को हल्की ठंड रहने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी परंतु रात्रि तापमान में हल्की गिरावट रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है।