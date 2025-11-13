हरियाणा के मौसम पर बड़ा अपडेट, नारनौल की रात सबसे ठंडी; 7 डिग्री तक पहुंचा तापमान

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में रातें ठंडी होने लगी हैं। बुधवार को नारनौल का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री तक पहुंच गया। मंगलवार की रात सबसे ठंडी रही। इसी प्रकार रात के तापमान में हल्का उछाल हुआ है। हिसार का रात का तापमान 9.1 और करनाल का 8.8 तक पहुंच गया।

वहीं, आने वाले दिनों में अभी रातें ठंडी होनी होने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से रात के तापमान में गिरावट की संभावना व्यक्त की है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 18 नवंबर तक खुश्क रहने की संभावना है।