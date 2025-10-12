Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिसार: चालक को झपकी आने से बड़ा हादसा, खाई में गिरी कार; बाल-बाल बचे एक ही परिवार के पांचों लोग

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:32 PM (IST)

    हांसी के पास ढाणा कलां में भिवानी बाईपास फ्लाईओवर के नीचे एक ईको गाड़ी खाई में गिर गई। चालक को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। गाड़ी में सवार पांच लोग बाल-बाल बच गए। वे गोगामेड़ी से दर्शन करके दिल्ली लौट रहे थे। चालक ने साहस दिखाते हुए सभी को गाड़ी से बाहर निकाला।

    prefferd source google
    Hero Image

    चालक को झपकी आने से खाई में गिरी कार। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, हांसी (हिसार)। रविवार दोपहर को ढाणा कलां गांव के निकट भिवानी बाईपास फ्लाईओवर के नीचे एक बड़ा हादसा टल गया। एक ईको गाड़ी चालक को नींद की झपकी आने के कारण अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे खाई में गिर गई। गनीमत यह रही कि खाई में भरा पानी होने के बावजूद गाड़ी में सवार पांचों लोग बाल-बाल बच गए। जानकारी के अनुसार, ईको गाड़ी में मंगोलपुरी निवासी राजू अपने परिवार के साथ सवार थे। वे गोगामेड़ी से दर्शन करके दिल्ली लौट रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे के समय गाड़ी में केवल पुरुष सवार थे और उनके पास खाना व चाय बनाने का सामान भी था। चालक राजू ने बताया कि भिवानी बाईपास पुल के नीचे अचानक उसे नींद आ गई, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। उन्होंने साहस दिखाते हुए गाड़ी का शीशा तोड़कर सभी को पानी से बाहर निकाला।

    राजू ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी को पानी से बाहर निकालने में मदद की। हालांकि, एनएचएआइ टीम को भी फोन किया गया, जो करीब 40 मिनट की देरी से मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बताया कि उन्होंने एनएचएआइ को इमरजेंसी सूचना दोपहर दो बजकर 40 मिनट पर दी थी, लेकिन टीम तीन बजकर 17 मिनट पर पहुंची।

    स्थानीय लोगों और चालक ने एनएचएआइ की लापरवाही पर नाराजगी जताई, यह कहते हुए कि ऐसी देरी से गंभीर हादसे में जनहानि हो सकती थी। फायर टीम ने स्वयं हाइड्रा क्रेन से गाड़ी को बाहर निकाला, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।