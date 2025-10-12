हिसार: चालक को झपकी आने से बड़ा हादसा, खाई में गिरी कार; बाल-बाल बचे एक ही परिवार के पांचों लोग

संवाद सहयोगी, हांसी (हिसार)। रविवार दोपहर को ढाणा कलां गांव के निकट भिवानी बाईपास फ्लाईओवर के नीचे एक बड़ा हादसा टल गया। एक ईको गाड़ी चालक को नींद की झपकी आने के कारण अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे खाई में गिर गई। गनीमत यह रही कि खाई में भरा पानी होने के बावजूद गाड़ी में सवार पांचों लोग बाल-बाल बच गए। जानकारी के अनुसार, ईको गाड़ी में मंगोलपुरी निवासी राजू अपने परिवार के साथ सवार थे। वे गोगामेड़ी से दर्शन करके दिल्ली लौट रहे थे।

हादसे के समय गाड़ी में केवल पुरुष सवार थे और उनके पास खाना व चाय बनाने का सामान भी था। चालक राजू ने बताया कि भिवानी बाईपास पुल के नीचे अचानक उसे नींद आ गई, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। उन्होंने साहस दिखाते हुए गाड़ी का शीशा तोड़कर सभी को पानी से बाहर निकाला।

राजू ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी को पानी से बाहर निकालने में मदद की। हालांकि, एनएचएआइ टीम को भी फोन किया गया, जो करीब 40 मिनट की देरी से मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बताया कि उन्होंने एनएचएआइ को इमरजेंसी सूचना दोपहर दो बजकर 40 मिनट पर दी थी, लेकिन टीम तीन बजकर 17 मिनट पर पहुंची।