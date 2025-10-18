शराब ठेके के विरोध में महाराजा अग्रसेन मार्केट की काली दीवाली, 129 दिनों से कर रहे प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, हिसार। महाराज अग्रसेन मार्केट के व्यापरियों ने मार्केट में खुले शराब के ठेके के विरोध में दीपावली ना बनाने का निर्णय लिया है। मार्केट के प्रधान डॉ. विनोद राजलीवाला ने बताया कि मार्केट में ठेके के विरोध में चल रहा धरना 129वें दिन प्रवेश कर गया है।

लेकिन अभी तक सरकार, उपायुक्त व डीईटीसी के आश्वासन के अलावा ठेका हटाने के लिए धरातल कोई कार्य ना हुआ है। इसी कारण व्यापारियों ने दीपावली ना मनाने का निर्णय किया है।



राजलीवाला ने बताया कि इस मार्केट के दुकानदारों के साथ धोखा हुआ है। बोली की शर्तों में साफ लिखा हुआ है कि इस मार्केट में शराब का ठेका, मास का काम नहीं हो सकता।

फिर भी सरकार को अवगत कराने के बावजूद यहां शराब का ठेका खोल दिया गया। इस मार्केट के व्यापारी उसी दिन दीपावली मनाएंगे जिस दिन ये शराब का ठेका यहां से चला जाएगा और उसी दिन अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर रोशनी करेंगे।



मार्केट के व्यापारी प्रेम बंसल ने बताया कि इस ठेके के कारण मार्केट के दुकानदारों को भूखे मरने की नौबत आ गई है और मार्केट का सारा व्यापार चौपट हो गया है, दीपावली पर भी मार्केट सूनी पड़ी है।



मार्केट के व्यापारियों ने बताया कि चाहे हमें अगली दीपावली तक धरना चलाना पड़े ठेका उठने तक यह धरना जारी रहेगा। गुरु जम्बेश्वर की लाइब्रेरी की छात्राओं में भी डर का माहौल है, कई छात्राओं ने तो लाइब्रेरी में आना ही बंद कर दिया है।