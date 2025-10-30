Language
    हिसार में डेरे के महंत पर लगा नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Amit Dhawan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:29 AM (IST)

    हांसी में एक डेरे के महंत को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता के परिवार ने बताया कि महंत ने पहले उसे नशीला पदार्थ दिया और फिर फतेहाबाद ले गया। आरोपी पिछले तीन साल से डेरे में महंत था और खुद को धार्मिक व्यक्ति बताकर लोगों का विश्वास जीतता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी है।

    हांसी में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में महंत गिरफ्तार।

    संवाद सहयोगी, हांसी। उपमंडल के एक गांव में स्थित एक डेरे के महंत को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर हांसी सदर थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पाक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    स्वजन ने बताया कि महंत ने पहले उनकी बेटी को नशीला पदार्थ सुंघाया और फिर उसे अपने साथ फतेहाबाद ले गया। होश में आने पर लड़की किसी तरह घर पहुंची और परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद स्वजन ने तुरंत पुलिस में शिकायत दी।

    जांच के दौरान सामने आया कि आरोपित पिछले तीन साल से गांव में डेरे के महंत के रूप में रह रहा था और खुद को धार्मिक व्यक्ति बताकर लोगों का विश्वास जीतता था। ग्रामीणों के अनुसार उसके व्यवहार को लेकर कई बार पंचायतें भी हो चुकी थी, लेकिन वह हर बार अपने प्रभाव से बच निकलता रहा।

    हांसी सदर थाना पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। वहीं, मामले में पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और जल्द ही आरोप पत्र अदालत में पेश किया जाएगा।