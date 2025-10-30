हिसार में डेरे के महंत पर लगा नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, हांसी। उपमंडल के एक गांव में स्थित एक डेरे के महंत को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर हांसी सदर थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पाक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

स्वजन ने बताया कि महंत ने पहले उनकी बेटी को नशीला पदार्थ सुंघाया और फिर उसे अपने साथ फतेहाबाद ले गया। होश में आने पर लड़की किसी तरह घर पहुंची और परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद स्वजन ने तुरंत पुलिस में शिकायत दी।

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपित पिछले तीन साल से गांव में डेरे के महंत के रूप में रह रहा था और खुद को धार्मिक व्यक्ति बताकर लोगों का विश्वास जीतता था। ग्रामीणों के अनुसार उसके व्यवहार को लेकर कई बार पंचायतें भी हो चुकी थी, लेकिन वह हर बार अपने प्रभाव से बच निकलता रहा।