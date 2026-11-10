बिश्नोई परिवार की घर वापसी, राजस्थानी नक्काशी के साथ आदमपुर में बना सबसे ऊंचा महल; कल होगा भव्य गृह प्रवेश

संवाद सहयोगी, मंडी आदमपुर। आदमपुर की अनाज मंडी में कुलदीप बिश्नोई के नवनिर्मित महल में 11 नवंबर को गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

राजस्थानी स्थापत्य कला की तर्ज पर तैयार करवाया गया यह महल अपनी विशेष बनावट और पारंपरिक वास्तुशैली को लेकर चर्चा में है। महल के गृह प्रवेश कार्यक्रम को लेकर की गई सजावट में पीले रंग के टेंट ने राजनीतिक हलकों में पुरानी यादें ताजा कर दी हैं।

पीला रंग देखते ही लोगों को हरियाणा जनहित कांग्रेस (हजकां) के दौर की याद आने लगी। हजकां के समय पीला रंग पार्टी की पहचान और आयोजनों में विशेष रूप से नजर आता था। ऐसे में गृह प्रवेश समारोह में पीले टेंट की सजावट चर्चा का विषय बनी हुई है।

कुछ इस तरह नजर आया पीले रंग का टेंट राजस्थानी शैली में तैयार करवाए गए महल में पारंपरिक वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। इसके निर्माण में महलनुमा स्वरूप और राजस्थानी शैली को विशेष महत्व दिया गया है। 11 नवंबर को होने वाले गृह प्रवेश कार्यक्रम में धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-अर्चना की जाएगी। महल की भव्यता और पीले टेंट की सजावट के चलते यह आयोजन क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपके स्वागत के लिए तैयार रहूंगा: कुलदीप बिश्नोई इस चौखट पर पिताजी चौधरी भजनलाल जी ने आपसे जो रिश्ता जोड़ा था, उसे निभाना मेरे और भव्य के जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है। आपका विश्वास हर संघर्ष में मेरी ताक़त बना है और आपका स्नेह इस परिवार की सबसे बड़ी पूँजी है। कल, 11 नवंबर को आदमपुर में गृह प्रवेश के अवसर पर आप सबकी राह देखूँगा। आइए, आशीर्वाद दीजिए कि इस घर से जनसेवा की वह परंपरा उसी समर्पण से आगे बढ़ती रहे। जिस अपनेपन से आप पिताजी के पास आते थे, उसी हक़ से मेरे पास आइए। यह घर आपका है और आपका कुलदीप भी। 🙏 — Kuldeep Bishnoi (@bishnoikuldeep) November 10, 2026 कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि इस चौखट पर पिताजी चौधरी भजनलाल जी ने आपसे जो रिश्ता जोड़ा था, उसे निभाना मेरे और भव्य के जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है। आपका विश्वास हर संघर्ष में मेरी ताकत बना है और आपका स्नेह इस परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है। कल, 11 नवंबर को आदमपुर में गृह प्रवेश के अवसर पर आप सबकी राह देखूंगा। आइए, आशीर्वाद दीजिए कि इस घर से जनसेवा की वह परंपरा उसी समर्पण से आगे बढ़ती रहे।

जिस अपनेपन से आप पिताजी के पास आते थे, उसी हक से मेरे पास आइए। यह घर आपका है और आपका कुलदीप भी। यही से शुरू हुई थी भजनलाल की राजनीति दुकान क्रमांक 106 और 107 बिश्नोई परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री स्व. चौधरी भजनलाल ने अपने शुरुआती दिनों में आदमपुर में घी बेचने का काम किया था। यहीं से उन्होंने कारोबार को रफ्तार दी। समय के साथ-साथ यह भजनलाल परिवार के लिए राजनीतिक गतिविधियों और समर्थकों से मुलाकात का मुख्य केंद्र बन गया। अब इसी जगह पर आवास तैयार होने से दुकान से जुड़ी पुरानी परंपरा को फिर ताजा किया जा रहा है।