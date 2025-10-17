ज्योति मल्होत्रा की जमानत पर फैसला टला, अब शनिवार को होगी सुनवाई; क्या बोले यूट्यूबर के वकील?
हिसार में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत पर फैसला अब शनिवार को होगा। अधिवक्ता के अनुसार, जमानत याचिका डा. परमिंद्र कौर की अदालत में लगाई गई है। पुलिस ने कई धाराएं लगाईं, लेकिन चार्जशीट में कोई सबूत नहीं दिए गए। ज्योति पर गोपनीय अधिनियम के तहत केस दर्ज है।
जागरण संवाददाता, हिसार। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत पर शुक्रवार को हिसार की अदालत में फैसला होना था, लेकिन यह सुनवाई शनिवार तक टल गया। अब शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. परमिंद्र कौर की अदालत में इस केस की सुनवाई होगी और ट्रायल भी इसी कोर्ट में होगा।
ज्योति के अधिवक्ता कुमार मुकेश का कहना है कि इस मामले में न्यायाधीश डा. परमिंद्र कौर की अदालत में जमानत याचिका लगाई गई थी, जबकि केस गगनदीप मित्तल की अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को डा. परमिंद्र कौर ने केस को अपने पास ट्रांसफर करवाकर केस से जुड़े संबंधित दस्तावेज मंगवाए हैं। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने इस केस में कई धाराएं लगाई थीं, लेकिन इन धाराओं के तहत चार्जशीट में कोई सबूत नहीं दिए गए हैं।
इसी आधार पर ज्योति की जमानत के लिए याचिका लगाई थी। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने ज्योति के मोबाइल से पाक एजेंट का नंबर हासिल किया था, लेकिन उससे ज्योति की बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, न ही कोई अन्य गोपनीय दस्तावेज मिले हैं। गौरतलब है कि ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे थे। इस मामले में सिविल लाइन थाना में बीएनएस की धारा 152, गोपनीय अधिनियम व धारा 3, 4 व 5 की धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था।
