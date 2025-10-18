जासूसी मालमे में ज्योति मल्होत्रा की जमानत पर फैसला टला, आज फिर सुनवाई
हिसार में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत पर अदालत का फैसला शुक्रवार को टल गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. परमिंद्र कौर की अदालत में अब शनिवार को सुनवाई होगी। ज्योति के वकील के अनुसार, जमानत याचिका पर सुनवाई न्यायाधीश डा. परमिंद्र कौर की अदालत में होनी है, जबकि मामला गगनदीप मित्तल की अदालत में चल रहा है।
जागरण संवाददात, हिसार। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत पर शुक्रवार को हिसार की अदालत में फैसला होना था, लेकिन यह सुनवाई शनिवार तक टल गया।
अब शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. परमिंद्र कौर की अदालत में इस केस की सुनवाई होगी और ट्रायल भी इसी कोर्ट में होगा। ज्योति के अधिवक्ता कुमार मुकेश का कहना है कि इस मामले में न्यायाधीश डा. परमिंद्र कौर की अदालत में जमानत याचिका लगाई गई थी, जबकि केस गगनदीप मित्तल की अदालत में चल रहा था।
