Surya Kant: 'हमारे कॉलेज का हीरा, जो पूरे भारत...', जस्टिस सूर्यकांत के CJI बनने पर क्या बोले उनके शिक्षक

जागरण संवाददाता, हिसार। जस्टिस सूर्यकांत हमारे कालेज का डायमंड है जो चीफ जस्टिस बनकर आज पूरे भारत में चमक गया है। सूर्यकांत होनहार छात्र थे और डिबेट, डेक्लामेशन सहित कई सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। यह बात जस्टिस सूर्यकांत के शिक्षक रहे गूगन राम गोदारा ने कही। वे रविवार को गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में जस्टिस सूर्यकांत के भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने की शपथ लेने के शुभ अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में पहुंचे थे।

इस दौरान महाविद्यालय के कई पूर्व छात्र भी पहुंचे थे। महाविद्यालय में पूर्व छात्र व पूर्व लेक्चरर रहे गूगन राम गोदारा ने बताया कि सूर्यकांत वर्ष 1978 से 1981 में राजकीय महाविद्यालय में पढ़े। उन्होंने बीए आनर्स की डिग्री यहां से ग्रहण की।

उन्होंने कहा कि यह भी संयोग की बात है कि महाविद्यालय अपनी डायमंड जुबली भी इसी वर्ष मना रहा है और इसी वर्ष महाविद्यालय के पूर्व छात्र जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। इस दौरान लेक्चरर गूगन राम गोदारा के साथ प्राचार्य विवेक सैनी, आदमपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी व पूर्व छात्र सतेंद्र सिंह, प्रवीन बिश्नोई, राजबीर सिंह, डा. रामप्रताप, राजेश पूनिया सहित अन्य उपस्थित रहे।। 'पूरे कॉलेज को पूर्व छात्र जस्टिस सूर्यकांत पर गर्व' इस अवसर पर कालेज के प्राचार्य विवेक सैनी ने कहा कि पूरे कालेज व स्टाफ को गर्व है कि हमारे कालेज में पूर्व विद्यार्थी रहे जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचे हैं। महाविद्यालय के कई पूर्व छात्र उच्चतम पदों पर हैं, लेकिन उनमें मुख्य न्यायाधीश का पद सर्वोच्च है।