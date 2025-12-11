Language
    HKRN में जॉब फ्रॉड का भंडाफोड़, CM फ्लाइंग ने पकड़ा फर्जी ज्वाइनिंग लेटर गैंग; लाखों की ठगी उजागर

    By Pradeep Duhan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:52 PM (IST)

    हरियाणा के हिसार में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एचकेआरएन में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने म ...और पढ़ें

    HKRN में जॉब फ्रॉड का भंडाफोड़। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, हांसी (हिसार)। हिसार सीएम फ्लाइंग की टीम ने एचकेआरएन (हरियाणा कौशल रोजगार निगम) में नौकरी दिलाने और गाड़ी पासिंग करवाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों की ठगी करने वाले बड़े फर्जीवाड़े का राजफाश किया है।

    टीम ने सिसाय बोलान निवासी मुख्य आरोपित खेमचंद उर्फ दीपक के खिलाफ हांसी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।

    सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज की इंचार्ज सुनैना ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि आरोपित युवाओं को एचकेआरएन में नौकरी लगवाने का वादा कर उनसे रुपये ऐंठ रहा है।

    जांच में सामने आया कि आरोपित ने कई युवाओं को नकली ज्वाइनिंग लेटर देकर ठगा, जिन पर ऊंचे पदों के अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर भी पाए गए।

    एक–एक कर सामने आई ठगी की घटनाएं

    सीएम फ्लाइंग हिसार टीम की जांच रिपोर्ट के अनुसार डाटा निवासी अंकित से 19 हजार रुपये लिए और उसे राजकीय महिला महाविद्यालय डाटा का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया। गुराना गांव निवासी पूजा से 25 हजार रुपये लिए। पैसे वापस मांगने पर आरोपित ने धमकी तक दी।

    सिसाय निवासी अमित से 15 हजार रुपये लेकर प्राइमरी स्कूल सिसाय का नकली ज्वाइनिंग लेटर दिया। विरोध करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।

    हांसी निवासी रानी से उसके बेटे को एचकेआरएन में नौकरी दिलाने के नाम पर 15 हजार रुपये वसूले। सातरोड खुर्द निवासी महावीर से माली व एनिमल अटैंडेंट की पोस्ट दिलाने का वादा कर 15 हजार रुपये हड़पे।

    गाड़ी पासिंग के नाम पर 54 हजार रुपये ठगे

    नौकरी के अलावा आरोपित ने सिसाय गांव निवासी रामकुमार से गाड़ी की वैधता बढ़वाने और पासिंग करवाने का झांसा देकर 54 हजार रुपये ठग लिए। जांच में पुष्टि हुई कि न तो वैधता बढ़ाई गई और न ही पैसा लौटाया।

    प्रारंभिक जांच में आरोप सही

    सीएम फ्लाइंग की प्रारंभिक जांच में सभी आरोप सही पाए गए। टीम ने बताया कि आरोपित कई और युवाओं को भी नौकरी का झांसा देकर ठग चुका है, इसलिए पीड़ितों की संख्या और बढ़ सकती है।

    पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की तेज

    सीएम फ्लाइंग इंचार्ज की शिकायत पर हांसी पुलिस ने आरोपित खेमचंद उर्फ दीपक के खिलाफ धोखाधड़ी,जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया है।

    यह राजफाश बेरोजगार युवाओं को नौकरी का लालच देकर ठगी करने वाले सिंडिकेट पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। आरोपित द्वारा कैसे लोगों को टारगेट किया जाता था और इसमें कौन-कौन शामिल हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं।