हरियाणा में जजपा का संगठन मजबूती पर फोकस, युवा योद्धाओं को साथ जोड़ने निकलेंगे बापू-बेटा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। संगठन मजबूती के लिए जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने अपनी गतिविधियां तेज करते हुए 15 जिलों में बैठकों और जनसंपर्क के कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। पार्टी सिरसा की तर्ज पर 12 अक्टूबर को कैथल में युवा योद्धा जिला सम्मेलन करेगी। रविवार से जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व प्रदेशाध्यक्ष बृज शर्मा प्रदेशभर का दौरा करेंगे।

अभियान के तहत जजपा नेता सभी 22 जिलों में जाकर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और संगठन मजबूती पर फोकस करेंगे। साथ ही आम लोगों से जनसंपर्क करके भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को भी उजागर करेंगे। अजय सिंह चौटाला सहित अन्य वरिष्ठ नेता 28 सितंबर को जींद, 29 को झज्जर, 30 सितंबर को महेंद्रगढ़, चार अक्टूबर को भिवानी, पांच को रोहतक, छह को अंबाला, सात को पंचकूला, आठ को कुरुक्षेत्र और नौ अक्टूबर को दादरी में जिला कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे। 28 सितंबर को सोनीपत और 29 सितंबर को गुरुग्राम, चार अक्टूबर को हिसार, पांच को पानीपत, छह को यमुनानगर, आठ को करनाल और नौ अक्टूबर को झज्जर जिले में जनसंपर्क किया जाएगा।