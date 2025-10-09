IPS पूरन कुमार की मौत 'गंभीर और सोचने वाली', AAP नेता अनुराग ढांडा बोले- दलितों को ऊंचे पद पर देखना भाजपा को हजम नहीं

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि यह घटना बहुत गंभीर और सोचने वाली है। उन्होंने कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने सीनियर अधिकारी को भी इस तरह की प्रताड़ना और दबाव झेलना पड़ा। बीजेपी को यह बात हजम नहीं होती कि दलित समाज का कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ हुए हमले में भी बीजेपी का पूरा सिस्टम हमलावरों के साथ खड़ा दिखा।

अनुराग ढांडा ने कहा कि “जब किसी आम आदमी को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है तो बीजेपी के नेता उसे छुड़ाने पहुंच जाते हैं। लेकिन जब कोई दलित समाज से जुड़ा व्यक्ति बड़ा पद हासिल करता है तो उस पर गंदे वीडियो बनाए जाते हैं, भड़काऊ बयान दिए जाते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह मामला भी वैसा ही दिखता है। एक सीनियर ऑफिसर को लगातार प्रताड़ित किया गया और हरियाणा की बीजेपी सरकार ने आंखें मूंद लीं। 10 साल से ज्यादा हो गए बीजेपी को सत्ता में और दलितों पर अत्याचार के आंकड़े लगातार बढ़े हैं। बीजेपी का इको सिस्टम चाहता है कि दलित समाज के लोग ऊंचे पदों पर न पहुंचें।

अनुराग ढांडा ने कहा, “बाबा साहब के संविधान ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया है। सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर कोई दलित अधिकारी भी इतना दबाव झेलने पर मजबूर हो जाए कि अपनी जान दे दे, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री साहब विदेश में हैं लेकिन प्रदेश में क्या हो रहा है, इसकी किसी को परवाह नहीं।