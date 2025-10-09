Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPS पूरन कुमार की मौत 'गंभीर और सोचने वाली', AAP नेता अनुराग ढांडा बोले- दलितों को ऊंचे पद पर देखना भाजपा को हजम नहीं

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:46 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की संदिग्ध मौत पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी को दलित होने के कारण उत्पीड़न और दबाव का सामना करना पड़ा, और बीजेपी दलितों को उच्च पदों पर नहीं देखना चाहती। ढांडा ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, यह कहते हुए कि दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    दलित अधिकारियों को ऊंचा उठते देख बर्दाश्त नहीं होती बीजेपी को: अनुराग ढांडा

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि यह घटना बहुत गंभीर और सोचने वाली है। उन्होंने कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने सीनियर अधिकारी को भी इस तरह की प्रताड़ना और दबाव झेलना पड़ा। बीजेपी को यह बात हजम नहीं होती कि दलित समाज का कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ हुए हमले में भी बीजेपी का पूरा सिस्टम हमलावरों के साथ खड़ा दिखा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनुराग ढांडा ने कहा कि “जब किसी आम आदमी को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है तो बीजेपी के नेता उसे छुड़ाने पहुंच जाते हैं। लेकिन जब कोई दलित समाज से जुड़ा व्यक्ति बड़ा पद हासिल करता है तो उस पर गंदे वीडियो बनाए जाते हैं, भड़काऊ बयान दिए जाते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह मामला भी वैसा ही दिखता है। एक सीनियर ऑफिसर को लगातार प्रताड़ित किया गया और हरियाणा की बीजेपी सरकार ने आंखें मूंद लीं। 10 साल से ज्यादा हो गए बीजेपी को सत्ता में और दलितों पर अत्याचार के आंकड़े लगातार बढ़े हैं। बीजेपी का इको सिस्टम चाहता है कि दलित समाज के लोग ऊंचे पदों पर न पहुंचें।

    अनुराग ढांडा ने कहा, “बाबा साहब के संविधान ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया है। सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर कोई दलित अधिकारी भी इतना दबाव झेलने पर मजबूर हो जाए कि अपनी जान दे दे, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री साहब विदेश में हैं लेकिन प्रदेश में क्या हो रहा है, इसकी किसी को परवाह नहीं।

    उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहरी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दलितों पर किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे पंजाब में ऐसी मानसिकता के खिलाफ एक्शन हुआ, वैसे ही हरियाणा में भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।