हिसार: निजी अस्पताल में उपचार के दौरान बच्चे की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा

जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के जिंदल अस्पताल रोड स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान 15 दिन के बच्चे की मौत हो गई। पता चलने पर बच्चे के स्वजनों ने हंगाम कर दिया। स्वजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।

उनका कहना है कि लापरवाही के कारण ही बच्चे की मौत हुई है। बवानी खेड़ा पुलिस को मामले से अवगत करवाया। रविवार को पुलिस बच्चे के शव का नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम करवाएगी। भिवानी जिले रोहनात के रहने वाले अमरीक सिंह ने बताया कि वे खेतीबाड़ी का काम करते हैं। पत्नी रीना को प्रसव पीड़ा के चलते चार दिसंबर को हांसी के एक निजी अस्पताल में लेकर आए थे। यहां पर रात करीब 11 बजकर 50 मिनट पर पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया।

उन्होंने बताया कि जन्म के बाद नवजात की हालत बिगड़ गई। वहां के चिकित्सक ने हिसार के एक निजी अस्पताल के चिकित्सक को बुलाया। चिकित्सक ने बच्चे की जांच की और बताया कि आठ माह में बच्चे का जन्म हुआ है।

इसे हिसार के अस्पताल में उपचार के लिए लेकर जाना होगा। सुबह करीब पांच बजे बच्चे को हिसार के एक निजी अस्पताल में ले आए। यहां पर चिकित्सक ने कहा कि बच्चा जल्द ठीक हो जाएगा। फिर चार दिन तक बच्चे को आक्सीजन पर रखा गया।

मां के अलावा किसी को मिलने नहीं दिया मृतक के पिता अमरीक ने बताया कि चार दिन तक आक्सीजन पर रखने के बाद बेटे को वेंटीलेटर पर ले लिया। चिकित्सक ने कहा कि बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब है। स्वजनों ने बताया कि चिकित्सकों ने तीन दिन तक बच्चे से मिलने नहीं दिया।

मां के अलावा कोई और नहीं मिला। चिकित्सकों को कहा था कि अगर, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही तो हम दूसरे अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन चिकित्सक ने कहा कि यहीं पर सही उपचार चल रहा है। सुबह बोले की बच्चे को दूसरे अस्पताल में ले जाओ। जब बच्चे को ले जाने लगे तो बोले की इसकी मौत हो गई है। इसी बात पर स्वजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे अस्पताल प्रशासन की तरफ से बिना पुलिस को अवगत किए हुए मृतक बच्चा उनके स्वजनों को सौंप दिया। वे अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की बात को लेकर बच्चे को लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचें। यहां उन्हें बताया कि पुलिस की तरफ से मृतक बच्चे को लाया जाएगा, उसके बाद ही आगामी कार्रवाई होगी।