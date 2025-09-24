Language
    डेरा पक्का सौदा आश्रम में इनकम टैक्स की रेड, करोड़ों का चंदा लेने से जुड़ा है मामला

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:49 AM (IST)

    मंडी आदमपुर के सदलपुर गांव में डेरा पक्का सौदा आश्रम पर आयकर विभाग ने छापा मारा। गुरुग्राम से आई टीम आश्रम के दस्तावेजों की जांच कर रही है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जानकारी के अनुसार टीम को आश्रम में इनकम टैक्स चोरी की सूचना मिली थी।

    आयकर विभाग ने सादलपुर स्थित डेरा पक्का सौदा आश्रम पर छापा मारा।

    संवाद सहयोगी, मंडी आदमपुर (हिसार)। सदलपुर गांव स्थित डेरा पक्का सौदा आश्रम में मंगलवार को गुरुग्राम से आई आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम ने छापा मारा। टीम आयकर से जुड़े दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है। मामले में अधिकारी किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं।

    किसी को आश्रम के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। टीम ने देर रात तक आश्रम में डेरा जमाए रखा। बताया जा रहा है कि टीम सुबह पांच बजे ही डेरा पक्का सौदा आश्रम पर छापा मारने पहुंची।

    उस समय आश्रम संचालक अमरानंद, उनके बेटे पालाराम व अन्य पारिवारिक सदस्य सो रहे थे। डेरा संचालक ने भारतीय संत मत नामक राजनीतिक पार्टी बनाई हुई है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को यहां पर व्यापक पैमाने में पार्टी चंदा लेकर इनकम टैक्स चोरी करने की जानकारी मिली।

    2011 के लोकसभा उपचुनाव में डेरा समर्थित उतारा था प्रत्याशी

    पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के निधन के बाद हिसार लोकसभा सीट रिक्त हो गई थी। इसके बाद 13 अक्टूबर 2011 को हुए उपचुनाव में हजकां-भाजपा गठबंधन प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई ने छह हजार 335 मतों से जीत हासिल की थी।

    उस समय गठबंधन प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई का चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर था। डेरा पक्का सौदा सदलपुर के समर्थित प्रत्याशी ओमप्रकाश कादियान का चुनाव चिह्न रोड रोलर था। ट्रैक्टर से मिलता-जुलता निशान होने से रोड रोलर को 27 हजार 802 मत प्राप्त हुए थे। हिसार लोकसभा उपचुनाव के बाद रोड रोलर का निशान चर्चा का विषय बना।