    एक साल में नायब सरकार ने अपराध बढ़ाए, किसानों को ठगा और जनता को निराश किया- अनुराग ढांडा

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:51 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा ने हरियाणा में भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को 'डमी सीएम' बताते हुए पूर्व सीएम खट्टर और भाजपा हाईकमान पर असली सत्ता चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कानून व्यवस्था की बदहाली, किसानों से विश्वासघात, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार की कड़ी आलोचना की। ढांडा ने कहा कि यह सरकार जनता के बजाय भाजपा के राजनीतिक एजेंडे के लिए काम कर रही है और जनता को ठगा जा रहा है।  

    भर्ती के वादे झूठे निकले, बेरोजगारों के हाथ सिर्फ निराशा आई- अनुराग ढांडा

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़/हिसार। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व केंद्रीय मंत्री खट्टर पर सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार जनता की नहीं बल्कि दिल्ली दरबार से चल रही है। नायब सिंह सैनी सिर्फ डमी सीएम हैं, जबकि असली सत्ता और फैसले आज भी खट्टर और भाजपा हाईकमान के हाथ में हैं। यह सरकार हरियाणा की जनता के लिए नहीं, भाजपा के राजनीतिक एजेंडे के लिए चलाई जा रही है।

    अनुराग ढांडा ने कहा कि नायब सिंह सैनी के एक साल के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। NCRB के आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि हरियाणा अब देश के सबसे असुरक्षित राज्यों में गिना जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़े हैं, सज़ा दर घट रही है, और अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं बचा। सरकार का ध्यान जनता की सुरक्षा पर नहीं बल्कि राजनीतिक प्रचार पर है। प्रदेश की पुलिस और प्रशासन जनता की रक्षा की जगह भाजपा के नेताओं और कार्यक्रमों की सेवा में लगा है।

    उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अब तक का सबसे बड़ा विश्वासघात इसी सरकार में हुआ है। 24 फसलों पर MSP की गारंटी की बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गईं लेकिन असल में मंडियों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ₹700 से 500 तक कम दाम पर धान बेचने को मजबूर होना पड़ा। गेट पास में देरी, नमी और रंग के नाम पर कटौती, और लिफ्टिंग में भ्रष्टाचार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। भाजपा सरकार किसान हितैषी नहीं बल्कि व्यापारी हितैषी है, और किसानों को सिर्फ चुनावी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है।

    अनुराग ढांडा ने कहा कि खट्टर के समय की वही पुरानी “कागज़ी योजनाएं” आज भी परोसी जा रही हैं। चेहरा बदल गया है, नीति वही है, झूठे वादे, खोखली गारंटियाँ और जनता को ठगने का सिलसिला। एक साल में सरकार ने जनता को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। न किसानों को न्याय मिला, न युवाओं को रोज़गार, न महिलाओं को सुरक्षा।

    उन्होंने कहा कि शिक्षा, बिजली और रोजगार के मोर्चे पर सरकार का रिकॉर्ड शर्मनाक है। हजारों अध्यापक पद खाली हैं, सैकड़ों स्कूल एक-टीचर पर चल रहे हैं, भर्ती-परीक्षाएं पेपर लीक से बदनाम हो चुकी हैं, और बिजली कटौती से ग्रामीण इलाकों में अंधेरा फैला है। विकास के नाम पर सरकार केवल भाषण दे रही है, ज़मीन पर कुछ नहीं है। सीएम नायब सिंह तो केवल नाम के हैं, सत्ता और निर्णय दूसरों के हाथ में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की यह सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रही है और किसानों, युवाओं और महिलाओं को ठगा जा रहा है। जनता अब इस ढोंग को समझ चुकी है। आम आदमी पार्टी हर गांव, हर गली और हर शहर में इस सरकार की नाकामियों को बेनकाब करेगी और भाजपा को जनता के बीच जवाबदेह बनाएगी।

    ढांडा ने कहा कि एक साल में भाजपा सरकार ने हरियाणा को असुरक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसान विरोधी नीतियों के रास्ते पर धकेल दिया है। लेकिन अब हालात बदलेंगे, जनता सवाल पूछेगी और भाजपा को जवाब देना पड़ेगा।