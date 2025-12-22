Language
    हिसार में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर; बीटेक छात्र की मौत

    By Suresh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:40 PM (IST)

    हिसार के डाबड़ा ओवरब्रिज पर रविवार शाम को एक हिट एंड रन मामले में बीटेक के छात्र हार्दिक की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे हार ...और पढ़ें

    हिसार: तेज रफ्तार कार की टक्कर से बीटेक छात्र की दर्दनाक मौत।

    जागरण संवाददाता, हिसार। डाबड़ा ओवरब्रिज पर रविवार शाम चार बजे हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार जवाहर नगर निवासी हार्दिक (18) सड़क पर जा गिरा। कार हार्दिक के शरीर के ऊपर से गुजर गई। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। छात्र को गंभीर अवस्था में शहर के जिंदल अस्पताल में ले जाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने सोमवार को नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजन को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के चाचा संदीप के बयान पर कार चालक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। स्वजनों ने बताया कि कार न्यू माडल टाउन निवासी महाबीर सिंह के नाम है।

    पुलिस को दिए गए बयान में भगाना गांव निवासी संदीप ने बताया कि भाई हरिओम परिवार के साथ जवाहर नगर की गली नंबर 10 में रहता है। उनका बड़ा बेटा हार्दिक ग्रेटर नोयडा में बनेट विश्वविद्यालय से बीटेक कर रहा था। रविवार शाम को जवाहर नगर से बाइक पर सवार होकर भगाना गांव में दादा-दादी से मिलने के लिए जा रहा था। जब वह डाबड़ा ओवरब्रिज पर चढ़ा तो पीछे से तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी।

    टक्कर लगने के कारण वह बाइक से उछल कर सड़क पर जा गिरा। इसी दौरान टक्कर मारने वाली कार हार्दिक के ऊपर से गुजर गई। पीछे से भगाना गांव का युवराज आ रहा था। उसने उसे संभाला और घायल हालत में उसे जिंदल अस्पताल लेकर गया।

    दो दिन पहले छुट्टी पर आया था

    स्वजनों ने बताया कि सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे। यहां पर चिकित्सकों ने थोड़ी देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सक ने बताया कि कार के टायर शरीर के ऊपर से गुजरने के बाद अंदर ज्यादा खून बह गया जिस कारण मौत हो गई। स्वजनों ने बताया कि शनिवार और रविवार को अवकाश के चलते वह अपने दोस्तों के साथ घर आया था और रविवार को गांव में जा रहा था।

    पिछले महीने था जन्मदिन

    स्वजनों ने बताया कि मृतक हार्दिक का नवंबर माह में जन्मदिन था। उस समय भी वह घर पर आया था और जन्मदिन धूमधाम से मनाया था। हार्दिक की मौत के साथ ही परिवार में मातम छाया हुआ है।