    अब नींद नहीं बनेगी हादसे की वजह! ड्राइवर को झपकी आई तो डिवाइस कर देगा अलर्ट, ब्रेक लगाकर वाहन भी रोकेगा

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:44 AM (IST)

    गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डॉ. नवदीप मोर ने सड़क हादसे रोकने के लिए एक विशेष डिवाइस बनाया है। यह डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से तैयार किया गया है जो वाहन चालक को नींद आने पर अलर्ट करेगा। सड़क दुर्घटना पूर्वानुमान डिवाइस नामक इस उपकरण को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट भी मिल गया है।

    चालक को झपकी आई तो डिवाइस कर देगा अलर्ट, ब्रेक लगाकर वाहन भी रोकेगा। सांकेतिक तस्वीर

    सुभाष चंद्र, हिसार। जब विज्ञान और मानवता मिलकर एक लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो जन्म लेती है ऐसी तकनीक जो जीवन की रक्षा करती है। गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय(गुजवि) के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर के नोडल अधिकारी डॉ. नवदीप मोर ने सड़क हादसे रोकने में सहायक एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो वाहन चालक को नींद की झपट की आने पर उसे अलर्ट कर देगा।

    चालक के नींद में जाने का पता डिवाइस के सेंसर उसके चेहरे के बदलते भाव से लगा लेंगे। डॉ. मोर ने ये डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की सहायता से तैयार किया है। इसका नाम ‘सड़क दुर्घटना पूर्वानुमान डिवाइस’ दिया गया। इसी नाम से इसे भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है।

    यह डिवाइस स्टेयरिंग के पास स्थापित किया जाता है और इसमें तीन सेंसर होते हैं। पहला सेंसर चालक के चेहरे के एक्सप्रेशन की निरंतर निगरानी करता है, जिससे थकान या नींद के संकेत मिल सकें। दूसरा सेंसर सड़क की लेन की स्थिति पर नजर रखता है, जबकि तीसरा सेंसर वातावरण की स्थिति जैसे धुंध या बारिश का आंकलन करता है।

    छह दिन पहले ऐसा हादसा ले चुका छह लोगों की जान

    उत्तर प्रदेश में एक अक्टूबर में हुए ऐसे ही एक हादसे में करनाल एक ही परिवार के पांच लोगों समेत छह की मौत हो गई थी। वजह कार चालक का नींद की वजह से झपकी आना बताया गया। इसके अलावा झज्जर में भी चार अक्टूबर को हुए हादसे में चालक को झपकी आने से रेत का बड़ा ट्राला तीन दुकानों व दो घरों में घुस गया था।

    अलर्ट करने पर भी चालक नहीं चेता तो फिर गाड़ी रोकेगा

    जब ये तीनों सेंसर किसी जोखिम का संकेत देते हैं, तो डिवाइस सक्रिय हो जाता है। इससे स्टीयरिंग में कंपन होता है, जो चालक को जागरूक करता है। साथ ही, तेज हार्न बजता है ताकि अन्य वाहन चालक भी सतर्क हो सकें। यदि चालक की प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो डिवाइस वाहन की गति को स्वचालित रूप से धीमा कर देता है और ब्रेक लगाता है।

    हादसों के जोखिम को कम करेगा ये डिवाइस

    डॉ. नवदीप मोर ने बताया कि सड़क दुर्घटनाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए प्रमुख चिंता है। सड़क दुर्घटना के पूर्वानुमान उपकरण को वास्तविक समय की निगरानी, पूर्वानुमान विश्लेषण व बुद्धिमान अलर्ट को एकीकृत करके इन जोखिमों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है।