हिसार में अवैध संबंधों के चलते पति और जेठ की हत्या, आरोपी पत्नी समेत तीन आरोपी गिरफ्तार
हिसार के मंगाली आकलान गांव में एक महिला ने अवैध संबंधों के चलते अपने पति और जेठ की हत्या कर दी। पुलिस ने महिला और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल कार और लोहे की पाइप बरामद की गई है। जांच में पता चला कि महिला के जेठ के साथ संबंध थे, लेकिन बाद में वह मनदीप के करीब आ गई थी। जेठ की बुरी नजर के चलते महिला ने हत्या की साजिश रची।
जागरण संवाददाता, हिसार। मंगाली आकलान गांव में रहने वाली आरोपित एक महिला ने अवैध संबंधों के चलते पहले अपने पति की हत्या और बाद में जेठ की हत्या करने के मामले में सीआइए टीम ने आरोपित महिला सहित प्रवेश और मनदीप से कार और लोहे की पाइप बरामद की हैं।
पुलिस ने तीनों आरोपितों को दो दिन के रिमांड पर लिया हुआ है। सोमवार को दोबारा से तीनों आरोपितों को अदालत में पेश किया जाएगा। सीआइए की टीम ने शनिवार को ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक के छोटे भाई की पत्नी और मेहंदा गांव के मनदीप और प्रवेश को गिरफ्तार किया था।
पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि महिला के अपने जेठ के साथ अवैध संबंध थे। फिलहाल उसकी नजदीकियां मेहंदा के रहने वाले मनदीप के साथ बढ़ी हुई थी। वहीं आरोपित महिला का जेठ महिला की बेटी पर गलत नजर रखने लग गया था।
इसी के चलते आरोपित महिला ने एक महीने पहले अपने दोनों साथियों की मदद से घर में तकिये से गला दबाकर पति की हत्या कर दी थी। फिर 25 अक्टूबर की रात को महिला का जेठ स्कूटी पर सवार होकर महिला के घर जा रहा था। रास्ते में प्रवेश और मनदीप ने पहले स्कूटी को टक्कर मारी दी, फिर उसके सिर पर लोहे की पाइप से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।
