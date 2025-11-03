हिसार में अवैध संबंधों के चलते पति और जेठ की हत्या, आरोपी पत्नी समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हिसार। मंगाली आकलान गांव में रहने वाली आरोपित एक महिला ने अवैध संबंधों के चलते पहले अपने पति की हत्या और बाद में जेठ की हत्या करने के मामले में सीआइए टीम ने आरोपित महिला सहित प्रवेश और मनदीप से कार और लोहे की पाइप बरामद की हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने तीनों आरोपितों को दो दिन के रिमांड पर लिया हुआ है। सोमवार को दोबारा से तीनों आरोपितों को अदालत में पेश किया जाएगा। सीआइए की टीम ने शनिवार को ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक के छोटे भाई की पत्नी और मेहंदा गांव के मनदीप और प्रवेश को गिरफ्तार किया था।

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि महिला के अपने जेठ के साथ अवैध संबंध थे। फिलहाल उसकी नजदीकियां मेहंदा के रहने वाले मनदीप के साथ बढ़ी हुई थी। वहीं आरोपित महिला का जेठ महिला की बेटी पर गलत नजर रखने लग गया था।