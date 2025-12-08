हरियाणा के सैकड़ों स्कूलों में शिकायत पेटिका नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के कई विद्यालयों की स्थिति खराब; छात्राओं को हो रही दिक्कत

लेकिन सुविधा के लिए सरकारी स्कूलों में सहायता के लिए इन कमेटियों के लोगों के मोबाइल नंबर नहीं लिखे हुए है, तो कैसे स्कूलों में बच्चों में सुरक्षा की भावना आएगी।

इसके अलावा जिले में 450 के करीब प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें अधिकतर में शिकायत पेटियां व सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जबकि सरकारी स्कूलों में नहीं है। हालांकि शिकायत पेटी व समस्या को लेकर यौन उत्पीड़न कमेटी सप्ताह भर में स्कूलों का निरीक्षण करती है, जिनमें से इस बार 45 प्राइवेट व 18 सरकारी स्कूलों की शिकायत पेटी चैक की गई थी।

ऐसे हैं जहां पर भी अधिकतर में या तो पेटी टूट गई है या फिर उनकी हालत खराब है। सवाल ये है कि जिले के सरकारी स्कूलों में लगी शिकायत पेटियों की स्थिति ठीक नहीं होगी तो कैसे विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त कर सकेंगे और अगर स्थिति में सुधार नहीं होगा तो कैसे सरकारी स्कूलों की शिक्षा में सुधार हो सकेगा।

वहीं, 600 कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के स्कूल हैं, जिनमें 300 प्राथमिक स्कूलों में शिकायत पेटी नहीं है व बाकी 300 मिडिल स्कूल जो शहरी क्षेत्र में हैं, उनमें स्थिति ठीक है जबकि ग्रामीण क्षेत्र के मिडल स्कूलों में स्थिति खराब है।

जागरण संवाददाता, करनाल। स्कूलों में बढ़ती छेड़छाड़ के मामलों को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों में शिकायत पेटिका लगाने के आदेश दे रखे हैं, लेकिन करनाल में इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जिले में कुल 778 सरकारी स्कूल हैं इनमें से 178 कक्षा नौ से 12 तक के स्कूल हैं जिनमें सभी में शिकायत पेटी लगी हुई है।

इस कमेटी का स्कूल मुखिया के अलावा अन्य शिक्षक भी नोडल हो सकता है। लेकिन सबसे मुख्य बात शिकायत पेटी के लिए विद्यार्थी व अध्यापकों को जागरूक करने की आवश्यकता है। शिक्षक भी इसको लेकर कहीं न कहीं जागरूक नहीं है।

इसके अलावा स्कूलों के शिक्षक व शिक्षिकाओं का कहना भी है कि आज के समय में अभिभावक विद्यार्थियों को लेकर कई प्रकार की गंंभीर समस्या लेकर आते है। प्राथमिक स्कूलों में शिकायत पेटी जरूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अभिभावक कोशिश करें कि अपने बच्चों को स्कूल लेकर व छोड़कर जाएं।

शिकायत पेटी की चाबी डीईओ आफिस में हो अभिभावक रामकुमार ने कहा कि जिले के जिन सरकारी स्कूलों में शिकायत पेटियां लगी हुई हैं, उनकी चाबी शिक्षकों की जगह पर डीईओ आफिस के पास होनी चाहिए। जोकि सप्ताह अनुसार अपने स्टाफ की डयूटी लगाए कि जितनी भी शिकायत पेटी में आई है, उनको सीधा विभाग में लाया जाए, ताकि उन पर अमल किया जा सके।

शिकायत पेटी का होना बहुत जरूरी जिला अभिभावक संघ के महासचिव नवीन अग्रवाल ने बताया कि कक्षा एक से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों में शिकायत पेटियों का होना बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपने मन की बात बिना नाम लिख व्यक्त कर सकते हैं।

वहीं, दूसरी सबसे बड़ी बात यह पेटी स्कूलों के साथ-साथ उपायुक्त कार्यालय, विधायक, सांसद व जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में लगी होनी चाहिए। ताकि जो बच्चा स्कूलों में अपनी बात नहीं डाल सकता, वह यहां पर अपने अभिभावकों के साथ मिलकर बात रख सके।