Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिसार के युवक की हैदराबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों को पत्नी पर शक

    By Suresh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:10 PM (IST)

    हरियाणा के भगाना गांव के एक युवक की हैदराबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पत्नी शव लेकर गांव पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को ...और पढ़ें

    Hero Image

    हैदराबाद में हिसार के युवक की संदिग्ध मौत, पत्नी पर परिजनों का शक

    जागरण संवाददाता, हिसार। भगाना गांव में रहने वाले युवक की हैदराबाद में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। स्वजन इस बात से बेखबर थे। वीरवार को मृतक की पत्नी अपने दो भाइयों के साथ शव लेकर गांव पहुंची। पता चलने पर स्वजनों ने डायल 112 पर काल कर सूचना दी। सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्वजनों ने पुलिस के सामने दोबारा से पोस्टमार्टम करवाने की बात रखी। स्वजन शव को लेकर नागरिक अस्पताल में पहुंचे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिर सदर थाना में डीएसपी कमलजीत से स्वजन मिले और पोस्टमार्टम करवाने की बात रखी। डीएसपी ने स्वजनों को बताया कि इंटर स्टेट का मामला होने के कारण दोबारा से पोस्टमार्टम नहीं करवाया जा सकता। बाद में स्वजन शव को लेकर गांव पहुंचे और अंतिम संस्कार किया।

    मृतक के स्वजनों ने बताया कि विवेक की शादी बडाला की रहने वाली अनुलता के साथ हुई थी। अनुलता हैदराबाद के केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती है, जिसके चलते विवेक हैदराबाद में रहता था। वहीं पर विवेक की चचेरी बहन भी रहती है। नौ दिसंबर की रात में फोन आया कि विवेक ने फंदा लगा लिया है। इस बारे में उसकी चचेरी बहन वहां पर पता करने के लिए गई तो मकान मालिक ने बताया कि पांच दिन पहले पति और पत्नी के बीच झगड़ा भी हुआ था।

    वीरवार सुबह अनुलता अपने भाइयों के साथ एंबुलेंस में विवेक के शव को लेकर आई और उसने बताया कि विवेक ने आत्महत्या कर ली। इस बात पर शक हुआ और पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें शव का दोबारा से पोस्टमार्टम करवाने के लिए बोला।

    फिर शव को लेकर अस्पताल पहुंचे। बाद में पता चलने पर डीएसपी कमलजीत ने स्वजनों सदर थाना बुलाया और समझाया कि मामला दूसरे राज्य का होने के कारण यहां पर पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। उसके बाद स्वजन शव को लेकर गांव में चले गए और वहां पर अंतिम संस्कार किया।