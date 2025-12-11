हिसार के युवक की हैदराबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों को पत्नी पर शक

जागरण संवाददाता, हिसार। भगाना गांव में रहने वाले युवक की हैदराबाद में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। स्वजन इस बात से बेखबर थे। वीरवार को मृतक की पत्नी अपने दो भाइयों के साथ शव लेकर गांव पहुंची। पता चलने पर स्वजनों ने डायल 112 पर काल कर सूचना दी। सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्वजनों ने पुलिस के सामने दोबारा से पोस्टमार्टम करवाने की बात रखी। स्वजन शव को लेकर नागरिक अस्पताल में पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिर सदर थाना में डीएसपी कमलजीत से स्वजन मिले और पोस्टमार्टम करवाने की बात रखी। डीएसपी ने स्वजनों को बताया कि इंटर स्टेट का मामला होने के कारण दोबारा से पोस्टमार्टम नहीं करवाया जा सकता। बाद में स्वजन शव को लेकर गांव पहुंचे और अंतिम संस्कार किया।

मृतक के स्वजनों ने बताया कि विवेक की शादी बडाला की रहने वाली अनुलता के साथ हुई थी। अनुलता हैदराबाद के केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती है, जिसके चलते विवेक हैदराबाद में रहता था। वहीं पर विवेक की चचेरी बहन भी रहती है। नौ दिसंबर की रात में फोन आया कि विवेक ने फंदा लगा लिया है। इस बारे में उसकी चचेरी बहन वहां पर पता करने के लिए गई तो मकान मालिक ने बताया कि पांच दिन पहले पति और पत्नी के बीच झगड़ा भी हुआ था।

वीरवार सुबह अनुलता अपने भाइयों के साथ एंबुलेंस में विवेक के शव को लेकर आई और उसने बताया कि विवेक ने आत्महत्या कर ली। इस बात पर शक हुआ और पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें शव का दोबारा से पोस्टमार्टम करवाने के लिए बोला।