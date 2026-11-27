जागरण संवाददाता, हिसार। ढढ़ूर पुल पर शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे मिट्टी के ट्राले ने पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप में सवार 20 लोग घायल हो गए। घायलों में सात महिलाएं शामिल हैं।

इनमें चचेरे भाई कुलदीप और जगदीश की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि अन्य घायलों का नागरिक अस्पताल में उपचार चल रहा है।

सुबह करीब साढ़े दस बजे हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, गांव लुदास के लोग पिकअप में सवार होकर भुना के गांव धारसूल कुला में जगदीश की ससुराल जा रहे थे। वहां उनकी मौसेरी सास का निधन हो गया था।

शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे जब पिकअप ढढ़ूर पुल पर उतर रही थी तो सर्विस रोड की तरफ से आए मिट्टी के ट्राले ने उसे पीछे से टक्कर मार दी।

टक्कर लगने से पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जबकि ट्राला सड़क के बीचोंबीच रुक गया। हादसे में पिकअप सवार 20 लोग घायल हो गए।

घायलों में राजेश, राजकरण, सरबती और अंगूरी देवी, 65 साल की गुड्डी, अंगूरी, सुमित्रा, चंद्रो देवी,निर्मला सहित अन्य लोग शामिल हैं। सभी को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया।

बस अड्डे पर आटो का संतुलन बिगड़ने से पांच घायल

वहीं, हिसार बस अड्डे पर एक ऑटो का संतुलन बिगड़ने से उसमें सवार पांच लोग घायल हो गए। घायलों में गांव लुदास निवासी 13 वर्षीय खुशी और 14 वर्षीय काफी भी शामिल हैं। सभी को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।