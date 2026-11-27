अंबर अग्निहोत्री, पानीपत। काबड़ी रोड स्थित कपूर वूलटैक्स प्राइवेट लिमिटेड में शुक्रवार तड़के फैक्ट्री में आग लग गई। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार काफी दूर तक दिखाई दिया।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन आग की विकरालता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल गाड़ियां बुलानी पड़ीं। सोनीपत और एनएफएल से भी एक-एक गाड़ी मंगवाई गई।

आग ने देखते ही देखते फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी चपेट में आने से वहां रखी चार मशीनें, पालिस्टर, कच्चा माल और तैयार माल जल गया। आग से फैक्ट्री में भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। हालांकि, राहत की बात रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

लीडिंग फायरमैन अमित गोस्वामी ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। आग की गंभीरता को देखते हुए दूसरी जगहों से भी गाड़ियां मंगवाई गईं। दमकलकर्मियों ने लगातार प्रयास कर आग पर काबू पाया।