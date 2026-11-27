जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में सर्दी ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज के बीच वीरवार सुबह यमुनानगर में इस सीजन का पहला कोहरा छाया। सुबह के समय कोहरे की चादर के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो गई और वाहनों की रफ्तार थम गई।

वाहन चालकों को गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी हुई। दूसरी तरफ प्रदेश में हिसार की रात सबसे ठंडी रही। यहां न्यूनतम तापमान गिरकर 7.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम में बदलाव का असर अब सुबह और रात के समय ज्यादा दिखाई देने लगा है।

आठ जिलों में कोहरे का अलर्ट हालांकि दिन में धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के आठ जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है।