संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। गुरुग्राम के बादशाहपुर में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से शुरू किए गए विशेष अभियान के पहले दिन ही बड़ी सफलता मिली है।

बृहस्पतिवार को निगम की टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर 1.51 करोड़ रुपये की बिजली चोरी पकड़ी।

22 लाख रुपये की चोरी आई सामने...

इसमें सर्कल-टू में सबसे अधिक 91.39 लाख रुपये और सर्कल-वन एक में 60.45 लाख रुपये की बिजली चोरी पकड़ी गई। सर्कल-टू के सोहना उपमंडल में सबसे अधिक 22 लाख रुपये की चोरी सामने आई।

बिजली चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए निगम ने बृहस्पतिवार से बड़े स्तर पर विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए दूसरे क्षेत्रों से दो-दो उपमंडल अभियंता (एसडीओ) और तीन-तीन कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) की ड्यूटी लगाई गई है। सुबह से ही गठित टीमें अपने निर्धारित क्षेत्रों में छापेमारी कर रही हैं। बिना दबाव के हो हर कार्रवाई निगम के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के निर्देश पर हिसार मुख्यालय के चीफ इंजीनियर ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे। इसके तहत दूसरे क्षेत्रों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि स्थानीय स्तर पर किसी तरह के दबाव के बिना कार्रवाई की जा सके।