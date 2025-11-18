Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिसार रेलवे जंक्शन पर रनिंग कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, रेलवे बोर्ड पर लगाए मनमानी के आरोप 

    By Amit Dhawan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:00 AM (IST)

    हिसार रेलवे जंक्शन पर नार्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन के रनिंग कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने रेलवे बोर्ड पर मनमानी का आरोप लगाया और किलोमीटर भत्ते में वृद्धि तथा आयकर में छूट की मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे आंदोलन तेज करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिसार में रेलवे कर्मचारियों का प्रदर्शन: भत्ते बढ़ाने की मांग।

    जागरण संवाददाता, हिसार। नार्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन की ओर से उत्तर पश्चिम रेलवे की विभिन्न रनिंग लाबी में लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सोमवार को रनिंग कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। कर्मचारियों ने हिसार रेलवे जंक्शन पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए रनिंग स्टाफ से जुड़े मुद्दों पर निर्णय न लेने और जोनल प्रशासन पर मनमर्जी से कार्रवाई करने का आरोप लगाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदर्शन का नेतृत्व यूनियन के हिसार शाखा मंत्री कृष्ण कौशिक ने किया। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की कोलकाता में संपन्न हुई कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार देशभर में एक साथ आयोजित किया गया। इनमें हिसार प्रमुख केंद्र रहा।

    हिसार शाखा मंत्री कृष्ण कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत हो जाने पर अन्य सभी भत्तों में 25 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर दी है, लेकिन रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर भत्ते में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं की।

    इससे हजारों रनिंग स्टाफ आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही किलोमीटर भत्ते के 70 प्रतिशत हिस्से को आयकर से मुक्त किए जाने का निर्णय अभी तक लागू न होने पर भी कर्मचारियों में भारी रोष देखने को मिला।