    हिसार पुलिस को मिली सफलता, अदालत परिसर से फरार आरोपी नरवाना से गिरफ्तार

    By Suresh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:11 PM (IST)

    हिसार पुलिस ने अदालत परिसर से भागे चोरी के आरोपी विशाल को नरवाना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। विशाल 15 दिसंबर को बरवाला में एक दुकान से बिजली के तार ...और पढ़ें

    अदालत परिसर से पुलिस की कस्टडी से फरार आरोपित नरवाना में गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, हिसार। अदालत परिसर से गत शुक्रवार को पुलिस की कस्टडी से फरार हुए चोरी के आरोपित और गैबीपुर निवासी विशाल को पुलिस ने नरवाना के रेलवे स्टेशन से पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस पकड़े गए आरोपित से पूछताछ कर रही है। आरोपित के फरार होने के बाद पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बरवाला डीएसपी सुमित कुमार को जांच सौंपी थी।

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बरवाला में अग्रोहा रोड पर 15 दिसंबर की रात को दुकान में चोरी हुई थी। पुलिस ने 16 दिसंबर को दुकानदार की शिकायत बिजली तार के 18 बंडल चोरी होने का केस दर्ज किया था। जांच के बाद बरवाला पुलिस ने 18 दिसंबर को चोरी के आरोपित गैबीपुर निवासी विशाल को गिरफ्तार किया था।

    बरवाला पुलिस उसे शुक्रवार को अदालत में पेश करने के लिए लेकर आई थी। इस दौरान आरोपित पुलिस कर्मी से हाथ छुड़वाकर करीब 10 फुट ऊंची दीवार पर चढ़कर पार्किंग में कूदकर सेक्टर-15 की तरफ फरार हो गया था। इस संबंध में सिविल लाइन थाना पुलिस ने विशाल के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब आरोपित विशाल को नरवाना से गिरफ्तार किया है।