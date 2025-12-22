हिसार पुलिस को मिली सफलता, अदालत परिसर से फरार आरोपी नरवाना से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हिसार। अदालत परिसर से गत शुक्रवार को पुलिस की कस्टडी से फरार हुए चोरी के आरोपित और गैबीपुर निवासी विशाल को पुलिस ने नरवाना के रेलवे स्टेशन से पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस पकड़े गए आरोपित से पूछताछ कर रही है। आरोपित के फरार होने के बाद पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बरवाला डीएसपी सुमित कुमार को जांच सौंपी थी।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बरवाला में अग्रोहा रोड पर 15 दिसंबर की रात को दुकान में चोरी हुई थी। पुलिस ने 16 दिसंबर को दुकानदार की शिकायत बिजली तार के 18 बंडल चोरी होने का केस दर्ज किया था। जांच के बाद बरवाला पुलिस ने 18 दिसंबर को चोरी के आरोपित गैबीपुर निवासी विशाल को गिरफ्तार किया था।