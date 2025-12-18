Language
    24 साल पहले MLA रेलूराम सहित आठ लोगों की हत्या, अब भतीजे को सता रहा हत्या का डर, SP से मांगी सुरक्षा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:02 AM (IST)

    हरियाणा के हिसार में 24 साल पहले हुए विधायक रेलूराम समेत आठ लोगों की हत्या के मामले में अब उनके भतीजे ने जान का खतरा बताया है। भतीजे ने हिसार के एसपी ...और पढ़ें

     सोनिया और संजीव को करनाल जेल से अंतरिम जमानत पर किया गया रिहा (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, हिसार। पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया हत्याकांड के करीब 24 साल बाद सोनिया और संजीव को करनाल जेल से अंतरिम जमानत पर दो माह के लिए रिहा किया गया है। दोनों की रिहाई से पहले और अब पूर्व विधायक रेलूराम के भतीजे जितेंद्र को अपने परिवार की जान का खतरा है।  

    सुरक्षा की मांग को लेकर सोमवार को जितेंद्र की तरफ से पुलिस अधीक्षक को ई-मेल की गई थी। उसके बाद सुरक्षा के तौर पर पुलिस पीसीआर घर के बाहर तैनात की गई थी। बुधवार को दोबारा से जितेंद्र अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल के साथ पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन से मिलने के लिए पहुंचे।

    अधिवक्ता ने 24 साल पहले जो वारदात हुई थी उसके बारे में पुलिस अधीक्षक को बताया और पूर्व विधायक के भतीजे और उसके परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने पीसीआर तैनात कर दी है। गौरतलब है कि संजीव व सोनिया को दो माह की जमानत पर रिहा किया गया है।

    भतीजा बोला- तीन दिन पहले आई थी दो गाड़ी

    करनाल जेल से सोनिया और संजीव के रिहाई के बाद पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया का भतीजा जितेंद्र पूनिया बुधवार को सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन से मिलने पहुंचें।

    जितेंद्र ने बताया कि रविवार रात को दो गाड़ियां घर के बाहर चक्कर लगा रही थी। उनका कहना है कि गाड़ियों में हथियार भी थे। दोनों गाड़ियां घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।