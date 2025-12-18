24 साल पहले MLA रेलूराम सहित आठ लोगों की हत्या, अब भतीजे को सता रहा हत्या का डर, SP से मांगी सुरक्षा

जागरण संवाददाता, हिसार। पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया हत्याकांड के करीब 24 साल बाद सोनिया और संजीव को करनाल जेल से अंतरिम जमानत पर दो माह के लिए रिहा किया गया है। दोनों की रिहाई से पहले और अब पूर्व विधायक रेलूराम के भतीजे जितेंद्र को अपने परिवार की जान का खतरा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुरक्षा की मांग को लेकर सोमवार को जितेंद्र की तरफ से पुलिस अधीक्षक को ई-मेल की गई थी। उसके बाद सुरक्षा के तौर पर पुलिस पीसीआर घर के बाहर तैनात की गई थी। बुधवार को दोबारा से जितेंद्र अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल के साथ पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन से मिलने के लिए पहुंचे।

अधिवक्ता ने 24 साल पहले जो वारदात हुई थी उसके बारे में पुलिस अधीक्षक को बताया और पूर्व विधायक के भतीजे और उसके परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने पीसीआर तैनात कर दी है। गौरतलब है कि संजीव व सोनिया को दो माह की जमानत पर रिहा किया गया है।

भतीजा बोला- तीन दिन पहले आई थी दो गाड़ी करनाल जेल से सोनिया और संजीव के रिहाई के बाद पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया का भतीजा जितेंद्र पूनिया बुधवार को सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन से मिलने पहुंचें।