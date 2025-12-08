हिसार में भतीजे ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, काफी समय से चाची के साथ सहमति संबंध में था युवक

जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के न्यू ऋषि नगर में रहने वाले 27 साल के युवक अमन ने रविवार देर रात घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह काफी समय से वह रिश्ते में चाची लगने वाली महिला के साथ सहमति संबंध में रह रहा था। आपसी घरेलू कलह के चलते युवक ने ऐसा कदम उठाया।

शहर थाना पुलिस ने मृतक के स्वजनों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस को दिए गए बयान में ढाणी सीसवाल के रहने वाले रामचंद्र ने बताया कि उसका बड़ा बेटा अमन काफी समय से रिश्ते में चाची लगने वाली महिला के साथ न्यू ऋषि नगर में किराये के मकान पर रहता है।