हिसार में भतीजे ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, काफी समय से चाची के साथ सहमति संबंध में था युवक
हिसार के न्यू ऋषि नगर में 27 वर्षीय अमन नाम के एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह काफी समय से वह रिश्ते में चाची लगने वाली महिला के साथ सहम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के न्यू ऋषि नगर में रहने वाले 27 साल के युवक अमन ने रविवार देर रात घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह काफी समय से वह रिश्ते में चाची लगने वाली महिला के साथ सहमति संबंध में रह रहा था। आपसी घरेलू कलह के चलते युवक ने ऐसा कदम उठाया।
शहर थाना पुलिस ने मृतक के स्वजनों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस को दिए गए बयान में ढाणी सीसवाल के रहने वाले रामचंद्र ने बताया कि उसका बड़ा बेटा अमन काफी समय से रिश्ते में चाची लगने वाली महिला के साथ न्यू ऋषि नगर में किराये के मकान पर रहता है।
महिला अपने दो बच्चाें को पति के पास छोड़कर चली गई थी। वहीं, उनका दो साल का बेटा दादी के पास रहता है। रामंचद्र ने कहा कि मेरा बेटा कलर से चादर पर डस्टिंग करने का काम करता था। महिला भी एक दुकान पर काम करती है। कुछ समय से दोनों के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। इसके कारण बेटा परेशान रहता था। रविवार रात को बेटे ने घर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया।
