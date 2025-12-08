हिसार में प्लॉट दिलवाने के नाम पर 27 लाख की ठगी, मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
हिसार में प्लॉट दिलवाने के नाम पर 27 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने मुख्य आरोपित अनिल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हिसार। प्लॉट दिलवाने के नाम पर 27 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले मे अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने मुख्य आरोपित सातरोड खास की शिव कालानी निवासी अनिल को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपित को पांच दिन के रिमांड पर लिया है।
चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि भिवानी के रतेरा निवासी चंद्रभान ने शिकायत देकर बताया था कि वर्ष 2022 से 2023 के बीच आरोपित अनिल और उसके सहयोगी ने आपस में मिलीभगत कर साउथ सिटी एक्सटेंशन में प्लॉट दिलवाने का झांसा देकर उससे 27 लाख रुपये तीन किश्तों में ले लिए थे।
आरोपितों ने प्लॉट का झूठा इकरारनामा तैयार कर नकदी ले ली, लेकिन प्लॉट नहीं दिया। आरोपितों ने 27 अप्रैल तक पूरे पैसे वापस लौटाने का वादा किया था, लेकिन निर्धारित समय तक रुपये वापस नहीं दिए और न ही प्लॉट दिया। जांच में सामने आया कि आरोपितों ने शिकायतकर्ता से साजिश के तहत रुपये लिए और किसी प्रकार का प्लॉट उपलब्ध नहीं कराया।
