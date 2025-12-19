हिसार में डंपर चालक के साथ पांच युवकों ने की मारपीट, शीशे भी तोड़ दिए

जागरण संवाददाता, हिसार। मिंगनी खेड़ा गांव के रहने वाले और डंपर चालक के साथ पांच युवकों ने मारपीट की। चालक योगेश के एक हाथ की हड्डी टूट गई। हमलावरों ने डंपर के शीशे तक तोड़ डाले। बाद में हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल हालत में योगेश को नागरिक अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में भर्ती करवाया। अस्पताल में उपचाराधीन मिंगनी खेड़ा के रहने वाले योगेश ने बताया कि वह डंपर चलाता है।

कुछ दिन पहले गांव के ही एक युवक के साथ झगड़ा हुआ था। उसने बताया कि वह डंपर लेकर गांव की तरफ आ रहा था। रास्ते में झगड़ा करने वाला युवक अपने चार युवकों के साथ खड़ा था।

उक्त युवकों ने डंपर रोकने का इशारा किया तो डंपर रोक दिया। सभी युवक डंपर पर चढ़ गए और मेरे साथ मारपीट करने लगे। इसके अलावा डंपर के शीशे तोड़ दिया। मारपीट में एक हाथ की हड्डी टूट गई। बाद में हमलावर मौके से फरार हो गए। इस बारे में स्वजन को बताया। वे मौके पर पहुंचे और उपचार के लिए अस्पताल में लेकर आए। पुलिस को मामले से अवगत करवा दिया है।