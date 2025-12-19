Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिसार में डंपर चालक के साथ पांच युवकों ने की मारपीट, शीशे भी तोड़ दिए

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:14 PM (IST)

    हिसार के मिंगनी खेड़ा गांव में डंपर चालक योगेश पर पांच युवकों ने हमला किया, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट गई और डंपर के शीशे तोड़ दिए गए। योगेश ने बताया ...और पढ़ें

    Hero Image

    हिसार में डंपर चालक के साथ पांच युवकों ने की मारपीट (File Photo)


    जागरण संवाददाता, हिसार। मिंगनी खेड़ा गांव के रहने वाले और डंपर चालक के साथ पांच युवकों ने मारपीट की। चालक योगेश के एक हाथ की हड्डी टूट गई। हमलावरों ने डंपर के शीशे तक तोड़ डाले। बाद में हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल हालत में योगेश को नागरिक अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में भर्ती करवाया। अस्पताल में उपचाराधीन मिंगनी खेड़ा के रहने वाले योगेश ने बताया कि वह डंपर चलाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुछ दिन पहले गांव के ही एक युवक के साथ झगड़ा हुआ था। उसने बताया कि वह डंपर लेकर गांव की तरफ आ रहा था। रास्ते में झगड़ा करने वाला युवक अपने चार युवकों के साथ खड़ा था।

    उक्त युवकों ने डंपर रोकने का इशारा किया तो डंपर रोक दिया। सभी युवक डंपर पर चढ़ गए और मेरे साथ मारपीट करने लगे। इसके अलावा डंपर के शीशे तोड़ दिया। मारपीट में एक हाथ की हड्डी टूट गई। बाद में हमलावर मौके से फरार हो गए। इस बारे में स्वजन को बताया। वे मौके पर पहुंचे और उपचार के लिए अस्पताल में लेकर आए। पुलिस को मामले से अवगत करवा दिया है।

     