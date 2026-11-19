जागरण संवाददाता, हिसार। वन्य प्राणी विभाग के डियर पार्क में हिरणों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। यहां मौजूद हिरणों की चार प्रजातियों में 17 नए शावक शामिल हुए हैं।

इसके बाद पार्क में हिरणों की कुल संख्या बढ़कर 184 हो गई है। यहां काला हिरण, चीतल, चिंकारा और सांभर प्रजाति के हिरण हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या काले हिरणों की है। इनकी संख्या 91 हो गई है, जबकि चीतल के 68, सांभर के 18 और चिंकारा के सात हिरण पार्क में मौजूद हैं।

वन्य प्राणी विभाग के अनुसार काला हिरण प्रजाति में पहले 30 नर, 49 मादा और चार बच्चे थे। इस प्रजाति में चार नर और चार मादा शावक पैदा हुए हैं। इससे इनकी संख्या 83 से बढ़कर 91 हो गई है। चीतल प्रजाति में पहले 28 नर, 34 मादा और तीन बच्चे थे। अब तीन नए शावक पैदा होने के बाद इनकी संख्या 68 हो गई है।

चिंकारा प्रजाति में पहले दो नर, दो मादा और एक बच्चा था। दो नए शावक बढ़ने से इनकी संख्या सात हो गई है। वहीं सांभर प्रजाति में पहले छह नर, छह मादा और दो बच्चे थे। इसमें दो नर और दो मादा शावक पैदा हुए हैं। इससे इनकी संख्या 18 हो गई है।

चिंकारा को भारतीय गजेल भी कहा जाता है। यह कम पानी में भी लंबे समय तक रह सकता है और शुष्क क्षेत्रों के वातावरण के अनुकूल होता है। वहीं सांभर भारत में पाए जाने वाले हिरणों की सबसे बड़ी प्रजातियों में शामिल है।