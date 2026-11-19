जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर अपराध दक्षिण थाना पुलिस की टीम ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 17 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से साइबर ठगी के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े कई अहम राज खुलने की उम्मीद है।

पुलिस टीम को फर्जी कॉल सेंटर संचालित होने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी और 17 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय होने की बात आई सामने प्रारंभिक जांच में इस कॉल सेंटर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने की बात सामने आई है। पुलिस अब आरोपितों से पूछताछ कर रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कॉल सेंटर के जरिए किन देशों के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था और इस नेटवर्क के तार कहां-कहां जुड़े हैं।