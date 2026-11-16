Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

ग्वालियर के फर्जी कॉल सेंटर से हर दिन हो रही थी छह लाख की ठगी, दो गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Published: Mon, 16 Nov 2026 02:59 AM (IST)

पुलिस ने ग्वालियर में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ट्रांसपोर्ट नगर में एक ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल फोटो।)

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल फोटो।)

HighLights

  1. पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ठगी गिरोह का किया भंडाफोड़।

  2. ग्वालियर के फर्जी कॉल सेंटर से दो आरोपी गिरफ्तार किए गए।

  3. लोटस-247 वेबसाइट से रोज लाखों की ठगी होती थी।

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिये देशभर के लोगों को ठगने वाले गिरोह का राजफाश किया है। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में किराये के फ्लैट पर संचालित काल सेंटर पर छापा मारकर पुलिस ने गिरोह के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

वे लोटस-247 गेमिंग वेबसाइट के जरिये ठगी करते और रकम दूसरे खातों में भेज देते थे। जांच में सामने आया कि नेटवर्क से रोज पांच से छह लाख रुपये का लेनदेन हो रहा था। पूरा काम महाराष्ट्र में बैठे मास्टरमाइंड हैंड्रिक्स के इशारे पर चल रहा था, वह लंदन के मोबाइल नंबर से नेटवर्क आपरेट कर रहा था।

संदिग्ध गतिविधियों का मिला था इनपुट

बहोड़ापुर थाना प्रभारी आलोक परिहार को सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर में बैंक ऑफ इंडिया एटीएम वाली गली में अर्जुन पाल के फ्लैट में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस जांच में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगी का पता चला।

क्या-क्या हुआ बरामद

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बिहार के मधुबनी जिले के निवासी गुड्डू और ग्वालियर निवासी अजय कुशवाह के रूप में हुई है। उन्हें हर माह 20 हजार रुपये और खाने का खर्च मिलता था। पुलिस ने लैपटॉप, कंप्यूटर, नौ फर्जी सिम कार्ड, पांच मोबाइल फोन, पेनड्राइव और पहचान-पत्रों का बंडल बरामद किया है।

यह भी पढ़ें: ग्वालियर के इंडस्ट्रियल एरिया में फटा ऑक्सीजन टैंकर, दूर तक महसूस हुए झटके; कई इमारतों को नुकसान

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।