ग्वालियर के इंडस्ट्रियल एरिया में फटा ऑक्सीजन टैंकर, दूर तक महसूस हुए झटके; कई इमारतों को नुकसान

पीटीआई, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक फैक्ट्री परिसर में खड़ा ऑक्सीजन टैंकर फट गया। टैंकर के फटने से वहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।

हादसे के बारे में पुलिस ने शनिवार को कहा कि इस विस्फोट की वजह से आस-पास काफी नुकसान हुआ है। वहां पास के कई घरों और औद्योगिक इकाइयों की दीवारें और खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं हैं।

पिंटो पार्क में हुआ धमाका

एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार शाम को पिंटो पार्क औद्योगिक क्षेत्र में यह धमाका हुआ था। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ है। ग्वालियर के प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्रुतिकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि पुलिस को 'शिव कंप्रेस्ड एयर प्रोडक्ट्स' फैक्ट्री में धमाके की सूचना मिली। सूचना मिलने के तुरंत बाद एक टीम को मौके पर भेजा गया।