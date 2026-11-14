ग्वालियर के इंडस्ट्रियल एरिया में फटा ऑक्सीजन टैंकर, दूर तक महसूस हुए झटके; कई इमारतों को नुकसान
ग्वालियर में एक फैक्ट्री परिसर में खड़ा ऑक्सीजन टैंकर फट गया, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई। इस विस्फोट से कई ...और पढ़ें
HighLights
ग्वालियर में फैक्ट्री परिसर में खड़ा ऑक्सीजन टैंकर फटा।
विस्फोट से आसपास के घरों और औद्योगिक इकाइयों को क्षति।
हादसे के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी।
पीटीआई, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक फैक्ट्री परिसर में खड़ा ऑक्सीजन टैंकर फट गया। टैंकर के फटने से वहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।
हादसे के बारे में पुलिस ने शनिवार को कहा कि इस विस्फोट की वजह से आस-पास काफी नुकसान हुआ है। वहां पास के कई घरों और औद्योगिक इकाइयों की दीवारें और खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं हैं।
पिंटो पार्क में हुआ धमाका
एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार शाम को पिंटो पार्क औद्योगिक क्षेत्र में यह धमाका हुआ था। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ है। ग्वालियर के प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्रुतिकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि पुलिस को 'शिव कंप्रेस्ड एयर प्रोडक्ट्स' फैक्ट्री में धमाके की सूचना मिली। सूचना मिलने के तुरंत बाद एक टीम को मौके पर भेजा गया।
जिले में सीएम का भी कार्यक्रम
उन्होंने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि टैंकर पूरी तरह नष्ट हो गया। इस धमाके की वजह से आसपास की कई औद्योगिक इकाइयों की दीवारें तथा घरों की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। उन्होंने कहा कि धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि उस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव भी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिले में ही मौजूद थे।