Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिसार में बेटी की शादी के घर पर रखे हुए थे सोने के जेवरात, चोर कर ले गया चोरी

    By SURESH KUMAR Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 01:52 PM (IST)

    हिसार के न्यू मॉडल टाउन में दिनदहाड़े एक घर में चोरी हुई जिसमें चोर लाखों रुपये के सोने के जेवरात और अन्य सामान ले गए। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। रेखा नामक महिला जिनके पति का देहांत हो चुका है दोपहर में घर से बाहर गई थीं और लौटने पर उन्होंने ताला टूटा हुआ पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बेटी की शादी के घर पर रखे हुए थे सोने के जेवरात, चोर कर ले गया चोरी (File Photo)

    जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के न्यू माडल टाउन में बुधवार दिनदहाड़े एक आवास में चोरी की वारदात हुई। चोर मुख्य गेट के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर घुसा और लाखों रुपये के सोने के जेवरात के अलावा अन्य सामान चोरी कर ले गया। जिस समय वारदात हुई उस समय घर पर कोई नहीं था। पता चलने पर अर्बन एस्टेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल आरंभ की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डेढ़ से चार बजे के बीच हुई चोरी की वारदात

    न्यू माडल टाउन की रहने वाली रेखा ने बताया कि करीब छह माह पहले पति संजय का देहांत हो गया था। उन्होंने बताया कि बेटा गुजरात और बेटी गुरुग्राम में पढ़ती है। बेटी की शादी के लिए सोने के जेवरात खरीदे थे। जिन्हें घर के अंदर बैड में रखा हुआ था।

    दोपहर करीब डेढ़ बजे किसी काम से घर से बाहर गई हुइ थी। घर पर कोई नहीं था तो मुख्य गेट पर ताला लगाकर चली गई। चार बजे जब घर आई तो दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था और कमरे के अंदर रखा हुआ सामान बिखरा पड़ा था।

    रेखा ने बताया कि चोर लाखों रुपये के सोने के जेवरात और अन्य सामान चोरी कर ले गया। अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने जांच आरंभ कर दी है।