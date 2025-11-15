शीतलहर की चपेट में हिसार और करनाल, उत्तर-पश्चिमी हवाओं से हरियाणा में बढ़ी ठिठुरन

जागरण संवाददाता, हिसार/पानीपत। हरियाणा में सर्दी की दस्तक तेज हो चुकी है और रात का तापमान लगातार गिरावट पर है। राजस्थान सीमा से लगते जिलों में ठंड का असर सबसे अधिक दिख रहा है। शुक्रवार की रात नारनौल इस सीजन का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं की सक्रियता आने वाले दिनों में रातें और ठंडी कर सकती है। हिसार और करनाल में भी तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुंच गया है। करनाल में न्यूनतम 8.7 डिग्री, जबकि हिसार में 8.8 डिग्री रिकर्ड किया गया।