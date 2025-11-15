शीतलहर की चपेट में हिसार और करनाल, उत्तर-पश्चिमी हवाओं से हरियाणा में बढ़ी ठिठुरन
हरियाणा में सर्दी का असर बढ़ने लगा है, नारनौल सबसे ठंडा शहर रहा। उत्तर-पश्चिमी हवाओं से तापमान में गिरावट आई है, हिसार और करनाल में भी ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने और बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण खांसी-जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं।
जागरण संवाददाता, हिसार/पानीपत। हरियाणा में सर्दी की दस्तक तेज हो चुकी है और रात का तापमान लगातार गिरावट पर है। राजस्थान सीमा से लगते जिलों में ठंड का असर सबसे अधिक दिख रहा है। शुक्रवार की रात नारनौल इस सीजन का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं की सक्रियता आने वाले दिनों में रातें और ठंडी कर सकती है। हिसार और करनाल में भी तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुंच गया है। करनाल में न्यूनतम 8.7 डिग्री, जबकि हिसार में 8.8 डिग्री रिकर्ड किया गया।
हालांकि, अधिकतम तापमान ज्यादातर जिलों में 25 से 26 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे दिन में हल्की गर्माहट रहती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ठंडी हवाओं, स्मॉग और तापमान के उतार-चढ़ाव की वजह से खांसी-जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है। विभाग ने सलाह दी है कि सुबह-शाम बाहर जाने पर सावधानी बरतें और मौसम के अनुरूप कपड़ों का प्रयोग बढ़ाएं। बच्चों को लेकर विशेष चौकसी बरतें।
