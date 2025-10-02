Language
    त्योहारी सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़, गोरखधाम एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग; कंफर्म टिकिट न मिलने से यात्री परेशान

    By Subhash Chander Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:30 AM (IST)

    त्योहारी सीजन में ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ है खासकर उत्तर प्रदेश बिहार और दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में। गोरखधाम एक्सप्रेस में वेटिंग लिस्ट 80 तक पहुंच गई है। कन्फर्म टिकट न मिलने से यात्री परेशान हैं और बसों या कैब से यात्रा करने को मजबूर हैं। दशहरा दीपावली और छठ पूजा के लिए घर जाने वाले कामगारों को विशेष ट्रेनों का इंतजार है।

    त्योहारी सीजन में बढ़ी ट्रेनों में भीड़, गोरखधाम एक्सप्रेस में 80 की वेटिंग

    जागरण संवाददाता, हिसार। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में सफर के लिए सीटें नहीं मिल पा रही है। उत्तरप्रदेश, बिहार व दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ है। उत्तरप्रदेश जाने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस में वेटिंग भी लंबी होती जा रही है। अभी गोरखधाम एक्सप्रेस में 80 के करीब वेटिंग चल रही है। वहीं दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में भी भीड़ बढ़ है।

    रेलवे स्टेशन के कर्मियों का कहना है कि बीते सप्ताह गोरखधाम एक्सप्रेस का नियमित संचालन नहीं हो पाया। अगर इसका संचालन नियमित रूप से होता तो वेटिंग ओर लंबी हो सकती थी। इसका संचालन न होने पर लेागों ने वैकल्पिक तौर पर बसों व कैब से सफर करने को भी प्राथमिकता दी है।

    हिसार व आसपास जिलों से अधिकतर उत्तरप्रदेश व बिहार व दिल्ली से आए कामगार लोग त्योहारी सीजन में अपने घरों को वापिस जा रहे है। इसलिए ट्रेनों में सीट बुकिंग के लिए रेलवे स्टेशन की बुकिंग खिड़की के चक्कर लगा रहे है। रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर पर सितंबर के अंतिम दो सप्ताह और अक्टूबर में कंफर्म टिकट नहीं मिल रही हैं।

    त्योहारी सीजन पर बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की ओर जाने वाले हजारों यात्रियों की चिंता बढ़ गई है। दशहरे, दीपावली, छठ पूजा के लिए हजारों कामगार लोग अपने राज्यों में वापिस जा रहे है। ये लोग हिसार व आसपास जिलों में काम करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।

    त्योहार के समय में सभी प्रवासी अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने चाहते हैं। इसलिए ट्रेन में सीट नहीं मिलने से लोग अन्य व्यवस्थाओं से घर आने की तैयारी में हैं। जिले से होते हुए संचालित होने वाली दिल्ली, यूपी, बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में 31 अक्टूबर तक स्लीपर और थर्ड एसी में जगह नहीं है, जबकि सेकंड एसी में लंबी वेटिंग है। ऐसे में यात्रियों को स्पेशल ट्रेन चलने की उम्मीद है तभी कुछ मुश्किलें कम हो सकती हैं।