    हरियाणा में पारा गिरने से बढ़ी ठंड पर हवा अभी भी खतरनाक, सांस लेने लायक नहीं NCR के इलाके

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:37 AM (IST)

    हरियाणा में मौसम बदल रहा है, न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है। नारनौल का तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने शीत लहर ...और पढ़ें

    हरियाणा में पारा गिरने से बढ़ी ठंड पर हवा अभी भी खतरनाक (फाइल फोटो)


    जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान हल्का उछाल हुआ। राजस्थान के साथ लगते नारनौल शहर का न्यूनतम तापमान 5.6 तक पहुंच गया।

    मौसम विज्ञानियों ने शीत लहर चलने के कारण ठंड के बढ़ने और तापमान के कम होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं एनसीआर के साथ लगते शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) तेजी से बढ़ रहा है। पांच शहरों का एक्यूआइ 300 के पार चल रहा है। वहीं हिसार और पंचकूला की हवा सबसे साफ है।

    वहां का एक्यूआइ 100 से नीचे है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के अनुसार मौसम में परिवर्तन हो रहा है। हिसार का तापमान 3.5 डिग्री से उछल कर 5.9 डिग्री तक पहुंच गया।

    इसके अलावा नारनौल का तापमान 5.6 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विज्ञानियों की मानें तो दिन के समय भी शीत लहर चलने से ठंड है। धूप खिलने से दिन का तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच चल रहा है। वहीं रात के तापमान गिरावट होने की संभावना है।

    हिहसार में अन्य शहरों के मुकाबले ठंड ज्यादा है। रेलवे स्टेशन पर यात्री बच्चों को शीतलहर से बचाने के िलए गर्म कपड़े और ऊनी टोपी पहनाकर लेकर गुजरते दिखे। कड़ाके की सर्दी से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में माता-पिता रेलवे स्टेशन के बाहर तेजी से आगे बढ़ते हुए l 

    एनसीआर में AQI 300 पार


    बहादुरगढ़, दादरी, सोनीपत और मानेसर में एक्यूआइ 300 पार प्रदेश में पांच शहरों का एक्यूआइ अभी भी 300 से 400 के बीच चल रहा है। इसमें धारूहेड़ा का एक्यूआइ काफी ज्यादा रहा। इसके अलावा बहादुरगढ़, चरखी दादरी, सोनीपत, मानेसर का एक्यूआइ 300 पार रहा। आठ शहरों का एक्यूआइ 200 से 300 के बीच रहा।

     