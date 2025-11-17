Haryana Weather: 18 शहरों में तापमान 100 से कम, हिसार की सुबह सबसे ठंडी; 19 नवंबर से बदलेगा मौसम
हरियाणा में सर्दी ने सामान्य समय से पहले ही दस्तक दे दी है। हिसार और महेंद्रगढ़ सबसे ठंडे स्थान रहे, जहाँ तापमान 6.8 और 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दस जिलों में तापमान 9 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार, यह गिरावट हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के कारण है, जिससे हरियाणा में ठंडी हवाएं चल रही हैं और तापमान सामान्य से नीचे आ गया है।
जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में सर्दी ने इस वर्ष मौसम क्रम और सामान्य अवधि को पीछे छोड़ते हुए 19 नवंबर से ठिठुरन की गंभीर उपस्थिति दर्ज करा दी है। बीती रात हिसार 6.8 डिग्री सेल्सियस और महेंद्रगढ़ 6.9 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडे स्थान रहे।
यह तापमान इस मौसम का अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर रिकार्ड किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि 10 जिलों में 9 डिग्री से नीचे और 18 शहर 10 डिग्री की सीमा के भीतर दर्ज किए गए। यह स्थिति बताती है कि सर्दी के सक्रिय होने की प्रक्रिया सामान्य समय से पहले प्रारम्भ हो गई है।
यमुनानगर जिले में अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री दर्ज हुआ, जो दिन के दौरान भी प्रदेश का सबसे कम तापमान रहा। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति संकेत देती है कि हरियाणा के कई हिस्सों में सर्दी केवल रात्रिकालीन ठंड के रूप में नहीं, बल्कि दिवसीय तापमान गिरावट के रूप में भी प्रभाव स्थापित कर रही है।
हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय और ऊंचाई वाले भागों में ताज़ी बर्फबारी के बाद वहां से बहने वाली उत्तर–पश्चिम दिशा की शुष्क और अत्यधिक ठंडी हवाओं ने हरियाणा के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज कराई है। विभाग के अनुसार वर्तमान न्यूनतम तापमान राज्य के सामान्य औसत से लगभग 3.8 डिग्री नीचे है।
