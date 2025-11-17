Haryana Weather: 18 शहरों में तापमान 100 से कम, हिसार की सुबह सबसे ठंडी; 19 नवंबर से बदलेगा मौसम

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में सर्दी ने इस वर्ष मौसम क्रम और सामान्य अवधि को पीछे छोड़ते हुए 19 नवंबर से ठिठुरन की गंभीर उपस्थिति दर्ज करा दी है। बीती रात हिसार 6.8 डिग्री सेल्सियस और महेंद्रगढ़ 6.9 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडे स्थान रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह तापमान इस मौसम का अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर रिकार्ड किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि 10 जिलों में 9 डिग्री से नीचे और 18 शहर 10 डिग्री की सीमा के भीतर दर्ज किए गए। यह स्थिति बताती है कि सर्दी के सक्रिय होने की प्रक्रिया सामान्य समय से पहले प्रारम्भ हो गई है।

यमुनानगर जिले में अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री दर्ज हुआ, जो दिन के दौरान भी प्रदेश का सबसे कम तापमान रहा। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति संकेत देती है कि हरियाणा के कई हिस्सों में सर्दी केवल रात्रिकालीन ठंड के रूप में नहीं, बल्कि दिवसीय तापमान गिरावट के रूप में भी प्रभाव स्थापित कर रही है।