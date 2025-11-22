Haryana Weather: चूरू से भी ठंडा रहा हिसार, 6 डिग्री से नीचे खिसका पारा, पढ़ें अब कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में रात का तापमान ऊपर-नीचे हो रहा है। हरियाणा का हिसार राजस्थान के चूरू से भी ठंडा रहा है। हिसार का तापमान 8.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि चूरू का तापमान साढ़े नौ डिग्री दर्ज किया गया। अब आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ ही तापमान भी नीचे जाने की उम्मीद है।

वहीं स्माग के कारण लोग परेशान हुए। सुबह के समय स्माग ज्यादा रहा और कई शहरों का एक्यूआइ 300 पार कर गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हिसार, गुरुग्राम, नारनौल का तापमान 8.6 डिग्री ही चल रहा है। इसके साथ सिरसा का तापमान भी 9.6 डिग्री तक पहुंच गया है।