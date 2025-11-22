Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana Weather: चूरू से भी ठंडा रहा हिसार, 6 डिग्री से नीचे खिसका पारा, पढ़ें अब कैसा रहेगा मौसम

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:58 AM (IST)

    हरियाणा में रात का तापमान बदल रहा है। हिसार, चूरू से भी ठंडा रहा, जहाँ तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट की उम्मीद है। स्माग के कारण लोग परेशान रहे, कई शहरों का एक्यूआइ 300 पार कर गया। बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में रात का तापमान ऊपर-नीचे हो रहा है। हरियाणा का हिसार राजस्थान के चूरू से भी ठंडा रहा है। हिसार का तापमान 8.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि चूरू का तापमान साढ़े नौ डिग्री दर्ज किया गया। अब आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ ही तापमान भी नीचे जाने की उम्मीद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं स्माग के कारण लोग परेशान हुए। सुबह के समय स्माग ज्यादा रहा और कई शहरों का एक्यूआइ 300 पार कर गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हिसार, गुरुग्राम, नारनौल का तापमान 8.6 डिग्री ही चल रहा है। इसके साथ सिरसा का तापमान भी 9.6 डिग्री तक पहुंच गया है।

    वहीं स्माग भी तेजी से बढ़ा है। अंबाला, बहादुरगढ़, भिवानी, सोनीपत का एक्यूआइ 300 को पार कर गया है। स्माग बढ़ने से बुजुर्ग, बच्चे और सांस की परेशानी वाले लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है।

     