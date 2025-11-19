Haryana Pollution: ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहे हरियाणावासी, हिसार रहा सबसे ठंडा तो सोनीपत का AQI 344

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। अब हर दिन ठंड और बढ़ती जा रही है, हालांकि दिन में दोपहर के समय तेज धूप निकल रही है, लेकिन रात का तापमान गिर रहा है।

मंगलवार को हिसार 6.3 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि महेंद्रगढ़ के नारनौल में 7.4 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। वहीं पराली जलाने की घटनाओं के चलते प्रदेश में कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में रहा। सोनीपत का एक्यूआइ 344 दर्ज किया गया। वहीं रोहतक का एक्यूआइ 309 और चरखी दादरी का एक्यूआइ 313 भी गंभीर श्रेणी में रहा।

इसके अलावा महेंद्रगढ़ में नारनौल का एक्यूआइ 256 दर्ज किया गया है। आइएमडी के सब सेंटर से नोडल अधिकारी डा. चंद्रमोहन ने बताया कि प्रदेश में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। 21 नवंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में कई जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इससे तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा।