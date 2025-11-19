Haryana Pollution: ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहे हरियाणावासी, हिसार रहा सबसे ठंडा तो सोनीपत का AQI 344
हरियाणा में मौसम बदल गया है, जिससे ठंड बढ़ रही है। हिसार सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पराली जलाने के कारण सोनीपत समेत कई जिलों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुँच गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा और 23 नवंबर से ठंड और बढ़ने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। अब हर दिन ठंड और बढ़ती जा रही है, हालांकि दिन में दोपहर के समय तेज धूप निकल रही है, लेकिन रात का तापमान गिर रहा है।
मंगलवार को हिसार 6.3 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि महेंद्रगढ़ के नारनौल में 7.4 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। वहीं पराली जलाने की घटनाओं के चलते प्रदेश में कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में रहा। सोनीपत का एक्यूआइ 344 दर्ज किया गया। वहीं रोहतक का एक्यूआइ 309 और चरखी दादरी का एक्यूआइ 313 भी गंभीर श्रेणी में रहा।
इसके अलावा महेंद्रगढ़ में नारनौल का एक्यूआइ 256 दर्ज किया गया है। आइएमडी के सब सेंटर से नोडल अधिकारी डा. चंद्रमोहन ने बताया कि प्रदेश में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। 21 नवंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में कई जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इससे तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा।
23 नवंबर से प्रदेश में ठंड अपने तेवर दिखाएगी। इस दौरान उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने से और हवाओं की दिशा उत्तरी होने से प्रदेश में कई स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में आंशिक बादलवाई देखने को मिली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।