हरियाणा में पांच लाख आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी 2100 रुपये देने की तैयारी, लाडो लक्ष्मी योजना का होगा विस्तार

हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है जिसका पोर्टल 25 सितंबर को लॉन्च होगा। पहले चरण में एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं को 2100 रुपये मासिक मिलेंगे। बाद में सरकार योजना का विस्तार पांच लाख रुपये तक की आय वाली महिलाओं तक करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला में योजना का शुभारंभ करेंगे।

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की लॉन्चिंग की तैयारी पूरी कर ली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर को पूरे राज्य में जिला स्तर पर लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होगी। सीएम योजना का पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसके बाद 2100 रुपये की राशि के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। हरियाणा दिवस पर एक नवंबर को महिलाओं को खाते में पहली बार 2100 रुपये आएंगे। इसके बाद हर माह 2100 रुपये आते रहेंगे।

प्रदेश सरकार पहले चरण में एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देगी, लेकिन सरकार भविष्य में इस योजना के तीन चरण और लांच करने पर विचार कर रही है। सरकार की योजना पांच लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने की है।

25 सितंबर को मुख्य आयोजन पंचकूला में होगा, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडो लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च करेंगे। हर जिले में ऐसे आयोजन किए जाएंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकों के साथ प्रमुख पार्टी नेताओं को शामिल रहने के लिए कहा गया है। विधानसभा चुनाव हारे पार्टी उम्मीदवारों को खासतौर पर इन आयोजनों में शामिल होने के लिए बुलाया गया है।

केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रीजत को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों की योजना लांच करने के लिए ड्यूटी अलग-अलग जिलों में लगाई गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को महेंद्रगढ़-नारनौल जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरती राव केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद जिले में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

पहले चरण में 20 लाख 97 हजार 256 महिलाओं को मिलेगा लाभ पहले चरण में सरकार ने एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की 23 से 60 साल की महिलाओं को 2100 रुपये मासिक देने के लिए चयनित किया है। इनमें विवाहित महिलाओं की संख्या 18 लाख 14 हजार 621 है, जबकि अविवाहित महिलाओं की संख्या 2 लाख 82 हजार 635 है। कुल 20 लाख 97 हजार 256 महिलाओं को 2100 रुपये मासिक भत्ता दिए जाने की योजना है।

प्रदेश सरकार इस योजना के लिए धीरे-धीरे तीन चरण और जारी करने पर विचार कर रही है। दूसरे चरण में 1 लाख से 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक तक आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे में लाया जाएगा।

ऐसा होगा लाडो लक्ष्मी योजना का तीसरा और चौथा चरण लाडो लक्ष्मी योजना के तीसरे चरण में 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक से 3 लाख रुपये वार्षिक तक आय वाले परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपये मासिक देने की संभावना है। चौथे और अंतिम चरण में 3 लाख से 5 लाख रुपये वार्षिक तक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे में ला सकती है।

लाडो लक्ष्मी योजना का चौथा चरण साल 2028-29 के आसपास आरंभ किया जा सकता है। तीन लाख रुपये वार्षिक तक आय वाले परिवारों की महिलाओं की संख्या 46 लाख 62 हजार हैं, जिनमें से करीब 22 लाख महिलाओं को पहले चरण में 2100 रुपये मासिक दिए जाने वाले हैं। तीन से पांच लाख रुपये वार्षिक तक आय वाले परिवारों की महिलाओं की संख्या करीब 7 लाख के आसपास बताई जाती है।

मंत्री, सांसद व विधायक लाॅन्च कराएंगे लाडो योजना दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की लांचिंग पर 25 सितंबर को पंचकूला में होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ विधानसभा स्पीकर हरविन्द्र कल्याण और समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी मौजूद रहेंगे। अंबाला में सुबह 11 बजे से बिजली व परिवहन मंत्री अनिल विज, पूर्व मंत्री असीम गोयल, राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा, पूर्व विधायक पवन सैनी और संतोष सारवान मौजूद रहेंगे।

भिवानी में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, चरखी दादरी में सांसद धर्मबीर सिंह, फतेहाबाद में पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, गुरुग्राम में उद्योग मंत्री राव नरबीर और हिसार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा लॉन्चिंग के मुख्य अतिथि होंगे। झज्जर में राज्य मंत्री राजेश नागर, जींद में विधानसभा उपाध्यक्ष डा. कृष्ण मिढा, कैथल में सांसद नवीन जिंदल, कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री गौरव गौतम, नूंह में राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा, पलवल में राजस्व मंत्री विपुल गोयल और पानीपत में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा लाडो लक्ष्मी योजना की लॉन्चिंग कराएंगे।