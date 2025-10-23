पराली जलाने पर हरियाणा में सख्ती, दो किसानों पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, हिसार। पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल की तुलना में काफी कम है। बुधवार को पराली जलाने के तीन नए मामले सामने आए हैं। दो फतेहाबाद और एक पलवल में पराली का मामला सामने आया। वहीं अभी तक 58 केस हो चुके हैं। इसमें जींद में 15, फतेहाबाद के सात, सिरसा में पांच, हिसार, कैथल, सोनीपत, पलवल में अभी तक चार-चार केस, फरीदाबाद, करनाल, यमुनानगर में तीन-तीन केस, भिवानी, पानीपत में दो-दो केस सामने आए। इसी प्रकार झज्जर और कुरुक्षेत्र में एक-एक केस आए।

पलवल में पराली जलाने पर दो किसानों पर केस कृषि विभाग ने जनौली और किठवाड़ी गांव में पराली जलाने पर दो किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। 19 और 20 अक्टूबर को जनौली और किठवाड़ी गांव में हरसैक द्वारा आगजनी की घटनाएं प्राप्त हुई थी।

इन आगजनी की घटनाओं पर जिला प्रशासन द्वारा जनौली के जीतराम पर चांदहट थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया और 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं किठवाड़ी गांव में पराली जलाने पर रोनीजा गांव के किसान हरवीर के विरुद्ध गदपुरी थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया।