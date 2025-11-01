Haryana Pollution: फेफड़ों में रोज घुल रहा सात सिगरेट पीने जितना स्मॉग, ये शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में हवा तेजी से खराब हो रही है। स्मॉग छाने से आम आदमी एक दिन में सात सिगरेट पीने के बराबर धुआं शरीर के अंदर सांस के जरिए खींच रहा है। आने वाले दिनों में स्मॉग बढ़ने की भी उम्मीद है।

वहीं शुक्रवार को भिवानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 406 तक पहुंच गया। स्मॉग होने के साथ धूप खिलने पर दिन के समय गर्मी का भी अहसास हुआ। इसके चलते रात के तापमान में भी हलकी वृद्धि हुई है। प्रदेश में स्मॉग तेजी से बढ़ रहा है। स्मॉग का असर आम आदमी के स्वास्थ्य पर पड़ता है। आंखों को देखे तो एक दिन में स्वस्थ व्यक्ति सात सिगरेट के बराबर धुआं अंदर ले रहा है। हवा खराब होने के कारण आम आदमी पर असर पड़ रहा है।

स्मॉग के चलते सुबह के समय घूमने वाले लोग भी बच रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार भिवानी की हवा सबसे ज्यादा खराब रही। गंभीर श्रेणी में होने के कारण वहां के लोगों को परेशानी हुई। भिवानी में हवा खराब होने का बड़ा कारण माइनिंग भी है। इसके अलावा बल्लभगढ़, सोनीपत और फतेहाबाद की हवा भी खराब श्रेणी में पहुंच गई।