    Haryana Pollution: देश में हरियाणा के शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित, AQI 300 पार, बहादुरगढ़ की हवा सबसे ज्यादा खराब

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:43 PM (IST)

    हरियाणा के कई शहर प्रदूषण से जूझ रहे हैं, जिनमें बहादुरगढ़ का AQI सबसे ज्यादा है। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में भी उतार-चढ़ाव हो रहा है। दिल्ली-एनसीआर से सटे शहरों की हवा भी खराब है, लेकिन तेज हवा के कारण गुरुग्राम और मानेसर में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण में कमी आई है।

    हरियाणा में प्रदूषित हुई हवा (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, हिसार। मौसम में बदलाव के साथ ही हवा साफ नहीं हो रही है। देश में हरियाणा के शहर ही सबसे ज्यादा प्रदूषित है। मंगलवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स में हरियाणा के पांच शहर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहे। इसमें बहादुरगढ़ का एक्यूआइ सबसे ज्यादा 347 रहा। प्रदूषित शहर में बहादुरगढ़ के अलावा बल्लभगढ़, धारूहेड़ा, रोहतक और सोनीपत शामिल है। इनका एक्यूआइ 300 पार रहा।

    वहीं कैथल की हवा 62 एक्यूआइ के साथ सबसे साफ रही। स्माग और हवाओं में परिवर्तन के चलते तापमान में उतार-चढ़ाव हुआ है। नारनौल का न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री पहुंच गया।

    मौसम विभाग की तरफ से पहले ही तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके चलते रात के तापमान बादलवाई के चलते थोड़ी बढ़ोतरी तो दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।

    वहीं दूसरी तरफ हवा साफ नहीं हो रही है। दिल्ली एनसीआर के साथ लगते शहरों में हवा ज्यादा खराब है। मंगलवार को दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित ये शहर रहे। यहां पर सांस लेना भी मुश्किल रहा।

    तेज हवा ने मंगलवार को गुरुग्राम और मानेसर की हवा को कुछ हद तक साफ कर दिया। मानेसर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) जहां लगातार 300 से ऊपर दर्ज किया जा रहा था, सुबह आठ बजे घटकर 186 पर आ गया। इसी तरह गुरुग्राम का एक्यूआइ भी सुधरते हुए 175 दर्ज किया गया।

    सोमवार की तुलना में मंगलवार को वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था। किंतु सोमवार रात और मंगलवार सुबह से चली हल्की से मध्यम गति की हवा से प्रदूषण में कमी आई है।