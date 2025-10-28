हरियाणा में दमघोंटू हवा से जीना हुआ मुहाल, इस शहर की हवा सबसे खतरनाक, 400 तक पहुंचा AQI

जागरण संवादादता, हिसार। मौसम में बदलाव के साथ ही तेजी से हवा भी खराब हो रही है। सोमवार को प्रदेश में बहादुरगढ़ की हवा सबसे ज्यादा खराब रही। इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआइ 387 तक पहुंच गया। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ की रात सबसे ठंडी रही। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक पहुंच गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विज्ञानियों ने अब आने वाले दिनों में आंशिक बादलवाई और उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। प्रदेश में बदलते मौसम के कारण प्रदूषण भी तेजी से बढ़ा है। बहादुरगढ़ में सबसे ज्यादा खराब है तो फतेहाबाद भी एक्यूआइ कम नहीं है। प्रदेश के छह जिले ऐसे है जहां पर एक्यूआइ 300 से 400 के बीच है।

इसी प्रकार आठ शहरों का एक्यूआइ 200 से 300 के बीच में पहुंच गया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 28 व 29 अक्टूबर को मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है।