हरियाणा में KFC को उड़ाने की धमकी, अलर्ट मोड पर पुलिस; साइबर सेल ने शुरू की जांच

संवाद सहयोगी, हांसी (हिसार)। शहर में रामायण टोल प्लाजा के पास स्थित केएफसी को उड़ाने की धमकी मिलने से स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस मुख्यालय में एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर धमकी दी, जिसके बाद पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि धमकी भरी काल की लोकेशन सोनीपत क्षेत्र की है, जबकि जिस आइडी पर फोन नंबर रजिस्टर्ड पाया गया है, वह बरवाला इलाके की है। पुलिस दोनों लोकेशन से जुड़े सुराग खंगाल रही है, ताकि काल करने वाले की सटीक पहचान की जा सके।

हांसी एसपी अमित यशवर्धन ने बताया कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि धमकी किस केएफसी को लेकर दी गई है, चूंकि हांसी सहित हरियाणा में केएफसी की कई शाखाएं संचालित हैं। उन्होंने कहा कि यह संभव है कि किसी ने मजाक में फोन किया हो, लेकिन पुलिस किसी भी स्थिति को हल्के में नहीं ले रही।

सुरक्षा मानकों के मुताबिक सभी संभावित जगहों पर जांच और सतर्कता बढ़ा दी गई है। केएफसी के मैनेजर अशोक ने बताया कि आज सुबह करीब 10 बजे हांसी पुलिस टीम रेस्टोरेंट पहुंची और उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कोई धमकी भरा फोन आया था।

मैनेजर ने स्पष्ट किया कि उन्हें ऐसी कोई काल नहीं मिली है। पुलिस ने इसे फेक काल होने की आशंका के तहत भी जांच में शामिल किया है। हांसी के निकट नेशनल हाईवे पर स्थित इस केएफसी के पास ही लगभग 7.5 किलोमीटर की दूरी पर हिसार कैंट स्थित है, जहां अक्सर वीकेंड के दौरान आवाजाही अधिक रहती है। केएफसी में कुल छह कर्मचारी कार्यरत हैं।