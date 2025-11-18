हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' के दौरान बदमाश काना और नरेश मोठ गिरफ्तार
हरियाणा पुलिस को 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुख्यात बदमाश काना और नरेश मोठ को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी कई मामलों में वांछित थे। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है ताकि अन्य अपराधों का पता चल सके।
संवाद सहयोगी, नारनौंद। पुलिस महानिदेश के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन के नेतृत्व में कार्य करते हुए थाना नारनौंद पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन अभियान के दौरान रविवार को बदमाश विनोद उर्फ काना, राजेश निवासी लोहारी राघो, नरेश मोठ निवासी मोठ करनैल को गिरफ्तार किया है। राजेश को जेल भेज दिया गया है। जबकि विनोद उर्फ काना और नरेश मोठ को दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
पुलिस की जांच में सामने आया है कि थाना नारनौंद क्षेत्र में सक्रिय गिरोह युवाओं को बहला-फुसलाकर अपराध की दुनिया में शामिल कर उनकी जिदंगी भटकाने का कार्य करने में सक्रिय है। इंटरनेट के माध्यम से युवाओं को भटकाने और अपराध की दुनिया में शामिल करने का नेटवर्क तैयार किया हुआ था। उसके साथ युवाओं को जोड़ने और गलत गतिविधियों में शामिल कराने का काम कर रहे थे। इंटरनेट के माध्यम से गिरोह निरंतर नए सदस्यों को लुभाने की कोशिश कर रहा था जिस पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई थी।
गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है। उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन आईपीएस ने कहा कि युवा वर्ग किसी भी तरह के संदिग्ध या भ्रामक सोशल मीडिया ग्रुपों से दूर रहें। ऐसे समूह न केवल अपराध को बढ़ावा देते हैं बल्कि युवाओं का भविष्य भी बर्बाद करते हैं। अभिभावक अपने बच्चों की आनलाइन गतिविधियों पर ध्यान रखें और किसी भी संदिग्ध सूचना को तुरंत पुलिस को दें।
