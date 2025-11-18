हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' के दौरान बदमाश काना और नरेश मोठ गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, नारनौंद। पुलिस महानिदेश के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन के नेतृत्व में कार्य करते हुए थाना नारनौंद पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन अभियान के दौरान रविवार को बदमाश विनोद उर्फ काना, राजेश निवासी लोहारी राघो, नरेश मोठ निवासी मोठ करनैल को गिरफ्तार किया है। राजेश को जेल भेज दिया गया है। जबकि विनोद उर्फ काना और नरेश मोठ को दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि थाना नारनौंद क्षेत्र में सक्रिय गिरोह युवाओं को बहला-फुसलाकर अपराध की दुनिया में शामिल कर उनकी जिदंगी भटकाने का कार्य करने में सक्रिय है। इंटरनेट के माध्यम से युवाओं को भटकाने और अपराध की दुनिया में शामिल करने का नेटवर्क तैयार किया हुआ था। उसके साथ युवाओं को जोड़ने और गलत गतिविधियों में शामिल कराने का काम कर रहे थे। इंटरनेट के माध्यम से गिरोह निरंतर नए सदस्यों को लुभाने की कोशिश कर रहा था जिस पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई थी।