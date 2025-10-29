रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए हरियाणा के सोनू का शव आज पहुंचेगा गांव मदनहेड़ी, ड्रोन गिरने से हुई थी मौत

सुरेश सहारण. हिसार। मदनहेड़ी गांव से सवा साल पहले भाषा सीखने गए दो युवक रूस-यूक्रेन युद्ध में फंस गए थे। युद्ध के दौरान 28 वर्षीय सोनू की मौत हो गई थी। 19 सितंबर को रूसी अफसर ने सोनू के स्वजन के पास मैसेज भेजकर उसकी मौत होने की सूचना दी थी। चालीस दिन के बाद सोनू का शव बुधवार को उसके पैतृक गांव में पहुंचेगा।

बुधवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से शव लेकर स्वजन गांव आएंगे। वहीं दूसरे युवक अमन की छोटी दीवाली पर स्वजन से पांच मिनट बात हुई थी। उस समय वह बंकर में था। पांव में चोट लगी थी। उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया है।

मदनहेड़ी गांव निवासी अनिल ने बताया कि रूस के भारतीय दूतावास से मैसेज आया कि वे सोनू के शव को लेकर दिल्ली के एयरपोर्ट पर बुधवार अलसुबह साढ़े पांच बजे पहुंच जाएंगे। अभी तक यही पता चला कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन के बार्डर पर ड्रोन गिरने से सोनू की मौत हुई थी।

मेरे सामने कईयों की जान चली गई छोटी दीवाली पर स्वजन से बातचीत के दौरान अमन ने एक वीडियो और कुछ फोटो शेयर की थी। जो वीडियो भेजी गई थी उसमें अमन कह रहा है कि मेरा नाम अमन है और मैं हरियाणा के हिसार जिले के मदनहेड़ी गांव का रहने वाला हूं।