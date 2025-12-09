कम्प्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलवाने के बहाने थाईलैंड भेजा हरियाणा का युवक, म्यांमार में 20 दिन जेल में रहा बंद
हरियाणा के हिसार जिले के बहबलपुर गांव के अजय नामक युवक को एजेंट हैप्पी ने थाईलैंड में नौकरी दिलाने का वादा किया। उससे 68,200 रुपये लिए गए। थाईलैंड पहु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हिसार। बहबलपुर गांव के रहने वाले युवक अजय को एक एजेंट हैप्पी में थाईलैंड भेजने के लिए वीजा लगवाया। इसके लिए उसने अजय से 68,200 रुपये लिए। थाईलैंड पहुंचने के बाद उसे म्यांमार ले जाया गया और गैर कानूनी तरीके से काम करने का दवाब डाला। बाद में वहां की आर्मी और पुलिस ने पकड़ लिया। उसे 20 दिन तक जेल में रखा।
उसके बाद भारतीय दूतावास से संपर्क किया और फिर भारत लौटा। सदर थाना पुलिस में हैप्पी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पुलिस को दी गई शिकायत में बहबलपुर गांव के रहने वाले अजय ने बताया कि कुछ समय पहले एजेंट हैप्पी से मुलाकात हुई। उसने बताया कि वह उसे थाईलैंड भेज देगा और वहां पर जाते ही कम्प्यूटर की नौकरी मिल जाएगी।
उसके विदेश भेजने के नाम पर 68200 रुपये मांगे। उसको रुपये देने की हामी भर दी। फिर हैप्पी ने वीजा लगवाया। उसके बाद 17 अगस्त 2025 को थाईलैंड पहुंच गया। वहां पर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद एक गाड़ी लेने के लिए आई। उसमें कुछ आदमी बैठे हुए थे। वे सात से आठ घंटे तक गाड़ी में घूमाते रहे।
