कम्प्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलवाने के बहाने थाईलैंड भेजा हरियाणा का युवक, म्यांमार में 20 दिन जेल में रहा बंद

जागरण संवाददाता, हिसार। बहबलपुर गांव के रहने वाले युवक अजय को एक एजेंट हैप्पी में थाईलैंड भेजने के लिए वीजा लगवाया। इसके लिए उसने अजय से 68,200 रुपये लिए। थाईलैंड पहुंचने के बाद उसे म्यांमार ले जाया गया और गैर कानूनी तरीके से काम करने का दवाब डाला। बाद में वहां की आर्मी और पुलिस ने पकड़ लिया। उसे 20 दिन तक जेल में रखा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसके बाद भारतीय दूतावास से संपर्क किया और फिर भारत लौटा। सदर थाना पुलिस में हैप्पी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पुलिस को दी गई शिकायत में बहबलपुर गांव के रहने वाले अजय ने बताया कि कुछ समय पहले एजेंट हैप्पी से मुलाकात हुई। उसने बताया कि वह उसे थाईलैंड भेज देगा और वहां पर जाते ही कम्प्यूटर की नौकरी मिल जाएगी।