Agniveer Scheme: हरियाणा सरकार का अग्निवीरों को तोहफा, सरकारी नौकरी में मिलेगी आयु छूट; 10 फीसदी आरक्षण का भी एलान

डिजिटल डेस्क, हिसार। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा का एलान किया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में तीन साल की छूट देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने सिविल पदों पर अग्निवीरों की सीधी भर्ती पर आरक्षण की भी घोषणा की है।

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार 10 फीसदी आरक्षण देगी। अग्निवीर पीएम मोदी की लोकहित योजना है। अग्निवीर को ग्रुप बी और ग्रुप सी में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीरों के घायल होने पर एक कमेटी जांच रिपोर्ट पूरी होने पर इलाज के पैसे दिए जाएंगे। इसके लिए हर जिले में कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं, पीड़ित की मौत हो जाने पर परिजनों को मुआवजा मिले। इसके साथ ही आर्म्स लाइसेंस की सुविधा सरकार अग्निवीरों को देगी। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने कहा कि पुलिस, माइनिंग गार्ड की भर्ती कैटेगरी में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा

